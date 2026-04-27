Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργού στο Telegram.

Ο ίδιος δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Ρωσία ότι ο Τραμπ ζήτησε διαπραγματεύσεις επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Ο Τραμπ ακύρωσε την επίσκεψη των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης και δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά αν επιθυμεί να διαπραγματευτεί.

Το Ιράν «προτείνει να άρει τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ»

Το Ιράν προτείνει να άρει τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ χωρίς να θίξει το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσαν τη Δευτέρα δύο αξιωματούχοι της περιοχής που έχουν γνώση της πρότασης.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρωσία, την οποία χαρακτήρισε ως ευκαιρία να διαβουλεύεται με τη Μόσχα σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ιράν επιθυμεί επίσης οι ΗΠΑ να τερματίσουν τον αποκλεισμό της χώρας ως μέρος της πρότασής του, δήλωσαν οι δύο αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν τις κεκλεισμένων των θυρών διαπραγματεύσεις.

Η νέα πρόταση, που διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Πακιστάν, πιθανότατα δεν θα υποστηριχθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί να τερματιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μέρος μιας συνολικής συμφωνίας για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ και τη μόνιμη εφαρμογή της εκεχειρίας.

«Έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας. Αν θέλουν να συζητήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας καλέσουν», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News.

Την ίδια ώρα όμως το Ιράν πιστεύει ότι ο στρατός του θα πρέπει να έχει εξουσία επί των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με προτεινόμενο νόμο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας της ιρανικής Βουλής, η οποία εξετάζει τη νομοθεσία, τόνισε στην κρατική τηλεόραση ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ελέγχουν τα Στενά, κυρίως για να αποτρέπουν τη διέλευση «εχθρικών πλοίων».

Το σχέδιο νόμου ορίζει επίσης ότι τα τέλη διέλευσης θα καταβάλλονται σε τοπικό νόμισμα, το ιρανικό ριάλ.