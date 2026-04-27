Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα στην Αγία Πετρούπολη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε μια κίνηση που αναδεικνύει τον ρόλο της Μόσχας ως βασικού παίκτη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ανάσχεση της κλιμάκωσης και στην αναζήτηση πολιτικών λύσεων στην πολύπαθη περιοχή.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον Ιρανό υπουργό ότι η Ρωσία θα κάνει «το παν» για να βοηθήσει στην επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας σαφές μήνυμα στήριξης προς την Τεχεράνη αλλά και προς τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη σε διπλωματικές και πολιτικές λύσεις, την ώρα που η περιοχή δοκιμάζεται από συγκρούσεις και έντονη γεωπολιτική αντιπαράθεση.

Ο Πούτιν αναγνώρισε ότι ο ιρανικός λαός περνά μια «δύσκολη περίοδο», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα καταφέρει να την αντέξει και ότι τελικά η ειρήνη θα επικρατήσει. Υπογράμμισε ότι η Ρωσία θα κινηθεί με τρόπο που θα εξυπηρετεί τόσο τα συμφέροντα του Ιράν όσο και τα συμφέροντα «όλων των λαών της περιοχής», δείχνοντας πως επιδιώκει να παρουσιαστεί ως ισορροπιστής και εγγυητής σταθερότητας.

Πούτιν, Ιράν και ρωσική στρατηγική στη Μέση Ανατολή

«Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε η ειρήνη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό», φέρεται να δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η φράση αυτή εντάσσεται στη σταθερή ρητορική του Κρεμλίνου, που τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να εδραιώσει τη Ρωσία ως κεντρικό διαμεσολαβητή ανάμεσα σε σουνιτικές και σιιτικές δυνάμεις, αλλά και απέναντι στη Δύση.

Για τη Μόσχα, η στενή συνεργασία με το Ιράν δεν είναι μόνο θέμα διμερών σχέσεων, αλλά και μοχλός επιρροής σε κρίσιμους φακέλους, από τη Συρία μέχρι τις ευρύτερες ισορροπίες ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο. Η συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη έρχεται σε συνέχεια εντατικών επαφών της ρωσικής ηγεσίας με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, με στόχο –όπως επιμένει το Κρεμλίνο– την «αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματία».

Πούτιν ως «εγγυητής» ειρήνης;

Η επιλογή του χρόνου και του τόπου της συνάντησης δεν θεωρείται τυχαία, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να εμφανιστεί ως σταθερός σύμμαχος του Ιράν σε μια συγκυρία αυξημένων πιέσεων και εντάσεων με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Παράλληλα, η ανάδειξη της ρωσικής ετοιμότητας να «κάνει το παν» για την ειρήνη λειτουργεί και ως μήνυμα προς τη Δύση, ότι καμία συζήτηση για το μέλλον της Μέσης Ανατολής δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργό συμμετοχή της Μόσχας.

Για την Τεχεράνη, η στήριξη Πούτιν αποτελεί κρίσιμο διπλωματικό χαρτί, τόσο σε επίπεδο διεθνών συσχετισμών όσο και στην εσωτερική σκηνή, όπου η εικόνα ισχυρών συμμάχων ενισχύει το αφήγημα αντοχής απέναντι στις πιέσεις. Η σημερινή συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη επιβεβαιώνει ότι ο ρωσοϊρανικός άξονας παραμένει πυλώνας στη νέα γεωπολιτική αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής.