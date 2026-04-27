Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα σύσκεψη κρίσης για το Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, καθώς οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα βραδυπορούν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συσκεφθεί με την ομάδα εθνικής ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε στο X ο Μπαράκ Νταβίντ, δημοσιογράφος του συνήθως καλά ενημερωμένου ιστότοπου Axios, ιδίως για θέματα που έχουν σχέση με το Ισραήλ.

«Στη σύσκεψη αναμένεται να συζητηθεί το παρόν αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και οι πιθανές επιλογές για τα επόμενα στάδια του πολέμου», πρόσθεσε.

Το δίκτυο ABC επικαλέστηκε από την πλευρά του «δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν για τις προετοιμασίες».

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να είναι όλο και περισσότερο σίγουρη για τον αντίκτυπο του αποκλεισμού της των ιρανικών λιμανιών και όλο και πιο επιφυλακτική σχετικά με το κατά πόσον συζητήσεις με τους παρόντες διαπραγματευτές του Ιράν μπορούν να παραγάγουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα».

Το Axios αναφέρει εξάλλου ότι το Ιράν διαβίβασε μέσω του Πακιστάν στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου και σε μεταγενέστερη ημερομηνία τη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι προσπάθειες επανάληψης των συνομιλιών που ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου στην πακιστανική πρωτεύουσα απέτυχαν προς το παρόν μπροστά στις αμετάβλητες θέσεις των πρωταγωνιστών.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που συνεχίζει τις διπλωματικές κινήσεις με σκοπό να συγκεντρώσει υποστήριξη στον πόλεμο εναντίον της Ουάσινγκτον, μετά την απώλεια ενός «ραντεβού» μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Ισλαμαμπάντ.