Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να επιτρέψουν στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να χρηματοδοτήσει τη νομική υπεράσπιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, βάζοντας τέλος σε μια μακρά νομική διαμάχη σχετικά με τις αμερικανικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με επιστολή που κατέθεσαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο δικαστήριο το βράδυ της Παρασκευής, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποδέχθηκε την τροποποίηση της άδειας που αφορά τις πληρωμές προς τους δικηγόρους του Μαδούρο και της συζύγου του, η οποία επίσης αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η τροποποιημένη άδεια επιτρέπει στους συνηγόρους υπεράσπισης να λαμβάνουν πληρωμές από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα από κεφάλαια που είναι διαθέσιμα μετά τις 5 Μαρτίου 2026, χωρίς να παραβιάζονται οι αμερικανικές κυρώσεις.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του έχουν δηλώσει αθώοι στις κατηγορίες που τους αποδίδονται, οι οποίες σχετίζονται με φερόμενη εμπλοκή σε σχέδιο συνωμοσίας ναρκωτρομοκρατίας.

Οι δικηγόροι τους είχαν ζητήσει την απόρριψη του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εμποδίζουν ουσιαστικά την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση για την υπεράσπισή τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Κατά την ακροαματική διαδικασία του προηγούμενου μήνα, οι εισαγγελείς απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς κυρώσεων αποτελεί εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και ότι η χρήση τους είναι δικαιολογημένη.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη θέση της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι οι κατηγορούμενοι τελούν υπό ομοσπονδιακή κράτηση και δεν συνιστούν άμεση απειλή.

Στο μεταξύ, η νομική ομάδα του Μαδούρο είχε προειδοποιήσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει την υπεράσπισή του χωρίς τη δυνατότητα χρηματοδότησης από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταστροφή στη στάση της Ουάσινγκτον, η οποία προηγουμένως είχε περιορίσει τη χρήση παγωμένων κεφαλαίων της Βενεζουέλας για νομικές πληρωμές, στο πλαίσιο των κυρώσεων.