Στο προσκήνιο της διαδικτυακής συζήτησης βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Εσθονός πολιτικός Ράιν Έπλερ, με αφορμή όχι κάποια πολιτική του θέση, αλλά το νέο του κούρεμα, προκαλώντας ποικίλα χιουμοριστικά σχόλια στα social media τις τελευταίες ημέρες.

«Οι Εσθονοί πολιτικοί μοιάζουν σαν να ήρθαν κατευθείαν από τη Eurovision», σχολίασε ένας χρήστης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Estonian politicians look as if they came straight from Eurovision. pic.twitter.com/FSGN5YB9xc — Russian Market (@runews) April 21, 2026

«Ένας Εσθονός βουλευτής, ο Ράιν Έπλερ, πραγματοποίησε ομιλία σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το τι είπε… απλά κοιτάξτε τα μαλλιά του», είπε ένας άλλος.

An Estonian MP called Rain Epler has made a speech regarding the Russia-Ukraine conflict.



No one cares what he said… just look at his hair pic.twitter.com/6hY9onIiYD — Basil the Great (@BasilTheGreat) March 9, 2025

Το ιδιαίτερο κούρεμά του δεν άφησε ασχολίαστο ούτε ο ίδιος, καθώς τοποθετήθηκε με χιουμοριστική διάθεση μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ο Ράιν Έπλερ αναφέρθηκε σε γνωστό κουτί σοκολατών της εταιρείας Kalev, προτείνοντας έναν εναλλακτικό σχεδιασμό της συσκευασίας. Παρέθεσε δίπλα στην αυθεντική εικόνα μια επεξεργασμένη εκδοχή, στην οποία αντικατέστησε το ανήλικο κορίτσι με τον εαυτό του.

Ο Ράιν Έπλερ ανήκει στο Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Εσθονίας και γεννήθηκε το 1977 στο Ταλίν. Το 2020 διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα υπουργός Περιβάλλοντος της Εσθονίας, ενώ σήμερα είναι μέλος του κοινοβουλίου της χώρας.