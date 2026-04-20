Μια αναπάντεχη αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης στην επαρχία της Κάτω Μοισίας (σημερινή Βουλγαρία) κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Ερευνητές από την Πολωνία, «σηκώνοντας τα μανίκια» για μια ιδιαίτερη έρευνα, ανέλυσαν απολιθωμένα δείγματα ούρων και κοπράνων από ρωμαϊκά δοχεία νυκτός (γνωστά και ως καθοίκια ή σκωραμίδες) και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά όσο και… δυσώδη.

Η «βρώμικη» δουλειά της επιστήμης

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Heritage Science, χρησιμοποίησε την επιστήμη της παλαιοπαρασιτολογίας για να εξετάσει δείγματα ούρων και κοπράνων που είχαν σκληρύνει με την πάροδο των αιώνων στα τοιχώματα των δοχείων. Τα ευρήματα από τις αρχαίες πόλεις Novae και Marcianopolis αποκαλύπτουν ότι η καθημερινότητα των Ρωμαίων στρατιωτών και πολιτών δεν ήταν τόσο λαμπερή όσο υποδηλώνουν τα μνημεία τους.

Παράσιτα και ασθένειες: Μια καθημερινή μάχη

Οι επιστήμονες εντόπισαν πληθώρα παρασίτων που αποδεικνύουν ελλιπή υγιεινή και μολυσμένο περιβάλλον:

Entamoeba histolytica : Το παράσιτο αυτό προκαλεί αμοιβαδική δυσεντερία και αιματηρή διάρροια. Η μετάδοσή του γινόταν μέσω μολυσμένου νερού, τροφής ή άμεσης επαφής, υποδηλώνοντας σοβαρά κενά στην καθαριότητα.

: Το παράσιτο αυτό προκαλεί αμοιβαδική δυσεντερία και αιματηρή διάρροια. Η μετάδοσή του γινόταν μέσω μολυσμένου νερού, τροφής ή άμεσης επαφής, υποδηλώνοντας σοβαρά κενά στην καθαριότητα. Cryptosporidium sp .: Πρόκειται για την αρχαιότερη αξιόπιστη ένδειξη αυτού του παρασίτου στη Μεσόγειο. Μεταδίδεται από ζώα σε ανθρώπους μέσω μολυσμένου εδάφους ή νερού, συχνά επειδή οι άνθρωποι δεν έπλεναν τα χέρια τους.

.: Πρόκειται για την αρχαιότερη αξιόπιστη ένδειξη αυτού του παρασίτου στη Μεσόγειο. Μεταδίδεται από ζώα σε ανθρώπους μέσω μολυσμένου εδάφους ή νερού, συχνά επειδή οι άνθρωποι δεν έπλεναν τα χέρια τους. Taenia sp. (Ταινία): Η παρουσία αυγών ταινίας συνδέεται με την κατανάλωση κρέατος. Ωστόσο, τα χαμηλά ποσοστά της υποδηλώνουν ότι οι Ρωμαίοι μαγείρευαν καλά το φαγητό τους, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Γιατί αυτή η ανακάλυψη είναι σημαντική;

Ενώ γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή στη Ρώμη, οι απομακρυσμένες επαρχίες της αυτοκρατορίας παρέμεναν «χαρτογραφημένες» μόνο μέσω αρχιτεκτονικής. Αυτή η έρευνα καλύπτει ένα μεγάλο κενό για την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, προσφέροντας μια ρεαλιστική ματιά στη δημόσια υγεία της εποχής.



«Για πρώτη φορά, τα ορυκτοποιημένα στρώματα στα τοιχώματα των δοχείων νυκτός έγιναν η πηγή για να κατανοήσουμε πώς η προσωπική υγιεινή και η διατροφή επηρέαζαν την επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή», αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης.



Η ρωμαϊκή καινοτομία μπορεί να μας χάρισε υδραγωγεία και δρόμους, αλλά η πραγματικότητα στις άκρες της αυτοκρατορίας ήταν γεμάτη προκλήσεις. Οι «Βούλγαροι Ρωμαίοι» φαίνεται πως υπέφεραν από τις ίδιες παθογένειες που ταλαιπώρησαν την ανθρωπότητα για αιώνες, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια υγεία ήταν πάντα το αδύναμο σημείο ακόμη και των πιο προηγμένων πολιτισμών, σύμφωνα με τον ιστότοπο InterestingEngineering.com