Ιρανικά ταχύπλοα άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, αφού ο ιρανικός στρατός ανακάλεσε την υπόσχεσή του να κρατήσει ανοικτή τη θαλάσσια οδό.

Ο καπετάνιος του πετρελαιοφόρου είπε πως σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Ομάν προσέγγισαν το πλοίο του δύο ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης.

An Indian oil tanker was fired upon by IRGC Navy gunboats and forced to turn around, after attempting to cross the Strait of Hormuz without Iranian approval https://t.co/HuNwgafwF7 — Tinah (@theglobalposts) April 18, 2026

Χωρίς καμία προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου, τα ταχύπλοα «άνοιξαν στη συνέχεια πυρ εναντίον του δεξαμενόπλοιου», εξηγεί το UK Maritime Trade Operations Centre σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στο διαδίκτυο.

«Το πετρελαιοφόρο και το πλήρωμά του είναι σώα και αβλαβή. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Επιστροφή» Χαμενεΐ με απειλές

Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες ήττες» στον εχθρό, σύμφωνα με ένα γραπτό μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, το οποίο δημοσιεύτηκε λίγο μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό.

«Το γενναίο πολεμικό ναυτικό είναι έτοιμο να κάνει τον εχθρό να γευτεί την πίκρα νέων ηττών», διαβεβαίωσε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον διορισμό του.