Το στρατιωτικό επιτελείο των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ έχει πλέον «επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση», εξαιτίας του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση που επικαλέστηκε ο ιρανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός IRIB, η διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν «συνεχίσει τις πράξεις πειρατείας υπό το πρόσχημα του λεγόμενου αποκλεισμού».

🚨 BREAKING

Iran's Central Military HQ:

Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.

🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 18, 2026

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ έχει επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση και αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα τελεί πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και πίσω, το καθεστώς του Στενού του Ορμούζ θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο και στην προηγούμενη κατάστασή του», ανέφερε η διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Παρασκευή την πεποίθησή του ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αλλά ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με ορισμένες από τις δηλώσεις του σχετικά με τις παραχωρήσεις της Τεχεράνης.