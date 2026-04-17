Ανησυχία προκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες για σχέδια της Ρωσίας να αναπτύξει ένα ισχυρό αντιδορυφορικό όπλο στο Διάστημα, το οποίο θα μπορούσε να πλήξει κρίσιμες υποδομές παγκοσμίως.

Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Διοίκησης, στρατηγός Στίβεν Γουάιτινγκ, προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις κινήσεις της Μόσχας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στους Times, η Ρωσία φέρεται να εξετάζει την τοποθέτηση ενός πυρηνικού αντιδορυφορικού όπλου σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να καταστρέψει μαζικά δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Όπως τόνισε, μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο κρίσιμες λειτουργίες, όπως:

– οι τηλεπικοινωνίες

– τα συστήματα πλοήγησης (GPS)

– τα δίκτυα ασφάλειας και άμυνας

Παράλληλα, θα δημιουργούσε χάος σε τομείς όπως οι αερομεταφορές και οι παγκόσμιες μεταφορές, που βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα.

Πιθανή παραβίαση διεθνούς συνθήκης

Η χρήση πυρηνικής τεχνολογίας στο Διάστημα θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη και ενδέχεται να παραβιάζει τη Συνθήκη για το Διάστημα, η οποία απαγορεύει ρητά την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποδείξεις, οι εκτιμήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενης ανησυχίας για τη στρατηγική της Ρωσίας στο Διάστημα.

Ο Αμερικανός στρατηγός υπενθύμισε ότι η Μόσχα έχει ήδη επιδείξει δυνατότητες παρεμβολής σε δορυφορικά σήματα και GPS, επιβεβαιώνοντας ότι «η Ρωσία παραμένει μια προηγμένη διαστημική δύναμη».

Γιατί ανησυχούν οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον Γουάιτινγκ, η Ρωσία ενδέχεται να αναζητά τρόπους να αντισταθμίσει τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε συμβατικά όπλα.

Η εξουδετέρωση των διαστημικών δυνατοτήτων της Δύσης θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «εξισορροπητικός παράγοντας» σε ενδεχόμενη σύγκρουση, αλλά με τεράστιο παγκόσμιο κόστος.

Την ίδια ώρα, η αυξανόμενη ένταση έχει σημάνει συναγερμό και στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ εντείνουν τις συζητήσεις για ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε την ανάγκη για ταχύτερες και μεγαλύτερες επενδύσεις στην άμυνα, μετά τη συνάντησή της με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Παρά τις δεσμεύσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών, παραμένουν ανησυχίες ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία δεν μπορεί ακόμη να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.