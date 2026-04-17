Στις 26 Απριλίου συμπληρώνονται 40 χρόνια από την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα το πιο καταστροφικό πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία. Το 1986, στην τότε σοβιετικά ελεγχόμενη Ουκρανία, ο αντιδραστήρας Νο. 4 του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ εξερράγη κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ασφαλείας που εξελίχθηκε μοιραία.

Οι μηχανικοί επιχείρησαν να εξετάσουν τι θα συνέβαινε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο αντιδραστήρας ήταν ήδη εξαιρετικά ασταθής. Η μείωση της ισχύος επιβράδυνε τις τουρμπίνες που μετέφεραν νερό στον αντιδραστήρα, όμως η μειωμένη ψύξη οδήγησε στη μετατροπή του νερού σε ατμό και στην ανάπτυξη τεράστιας πίεσης. Ακολούθησε η μεγαλύτερη ανεξέλεγκτη απελευθέρωση ραδιενέργειας που έχει καταγραφεί ποτέ, επηρεάζοντας περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους και μολύνοντας σχεδόν 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης.

Περίπου 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους άμεσα ή τους επόμενους μήνες, 350.000 έφυγαν από τα σπίτια τους, ενώ 5.000 παιδιά και έφηβοι διαγνώστηκαν με καρκίνο του θυρεοειδούς. Η ραδιενέργεια εξαπλώθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι έρευνες κατέληξαν ότι η έκρηξη οφειλόταν σε ελαττωματικά πρωτόκολλα σχεδιασμού και ανεπαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ η έκρηξη εκτίναξε το χαλύβδινο καπάκι βάρους 1.000 τόνων του αντιδραστήρα, ίσο με το βάρος τριών αεροσκαφών Boeing 747.

Το 2019, η καταστροφή δραματοποιήθηκε στη μίνι σειρά «Chernobyl» των HBO και Sky, που κατέγραψε τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη και τις τεράστιες επιχειρήσεις αποκατάστασης. Δέκα πρόσωπα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία και τις συνέπειές της.

Τα πρόσωπα-κλειδιά της καταστροφής του Τσερνόμπιλ

Ανατόλι Ντιάτλοφ – Αναπληρωτής αρχιμηχανικός

Ως αναπληρωτής αρχιμηχανικός του σταθμού τη νύχτα της έκρηξης, ο Ανατόλι Ντιάτλοφ έφερε σημαντική ευθύνη. Επέβλεψε τη δοκιμή στον αντιδραστήρα Νο. 4 που κατέληξε στην έκρηξη, η οποία διέλυσε τη στέγη από χάλυβα και σκυρόδεμα και εκτόξευσε τόνους ραδιενεργών υλικών σε ύψος σχεδόν 800 μέτρων. Πριν τη δοκιμή, διέταξε τη μείωση της ισχύος στα 200 MW αντί των 700 MW που προέβλεπε το σχέδιο, με αποτέλεσμα ο αντιδραστήρας να σταματήσει απροσδόκητα. Μετά το ατύχημα, του αποδόθηκε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για παραβίαση βασικών κανόνων ασφαλείας. Σύμφωνα με την Washington Post το 1992, «ανυπόμονος να ολοκληρώσει ένα επιστημονικό πείραμα που είχε διαταχθεί από τη Μόσχα, πίεσε τους υφισταμένους του να αναλάβουν περιττούς κινδύνους», ενώ η ανικανότητά του, σε συνδυασμό με λάθη άλλων εργαζομένων, οδήγησε άμεσα στην καταστροφή. Αν και επέζησε, καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια καταναγκαστικών έργων. Αποφυλακίστηκε το 1990 και προσπάθησε να αποκαταστήσει το όνομά του, υποστηρίζοντας ότι οι χειριστές χρησιμοποιήθηκαν ως αποδιοπομπαίοι τράγοι για τον επικίνδυνο σχεδιασμό του αντιδραστήρα. Δήλωνε ότι «βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα τεράστιο ψέμα» και ότι οι σχεδιαστές γνώριζαν την πραγματική αιτία αλλά μετέθεσαν την ευθύνη. Παρέμεινε αμετανόητος μέχρι τον θάνατό του το 1995, ενώ ο δημιουργός της σειράς «Chernobyl», Κρεγκ Μαζίν, τον χαρακτήρισε «πραγματικό νταή» με μη αξιόπιστες δηλώσεις.

Βίκτορ Μπριουχάνοφ – Διευθυντής του σταθμού

Ως διευθυντής του σταθμού, ο Βίκτορ Μπριουχάνοφ αντιμετώπισε παρόμοιες κατηγορίες με τον Ντιάτλοφ και καταδικάστηκε επίσης σε δέκα χρόνια φυλάκιση. Αποφυλακίστηκε μετά από πέντε χρόνια λόγω προβλημάτων υγείας και έζησε στη σκιά των γεγονότων. Αργότερα επέστρεψε στη δημόσια διοίκηση στην Ουκρανία, αναλαμβάνοντας το τεχνικό τμήμα του υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου. Πέθανε το 2021 σε ηλικία 85 ετών, έχοντας υποστεί εγκεφαλικά και λαμβάνοντας θεραπεία για τη νόσο του Πάρκινσον. Αποδέχθηκε επαγγελματική ευθύνη αλλά αρνήθηκε ποινική, αποδίδοντας την έκρηξη σε τεχνικές αδυναμίες σχεδιασμένες από τη Μόσχα, στην έλλειψη εξοπλισμού μέτρησης ακτινοβολίας και στη γραφειοκρατία. Ο γιος του ανέφερε ότι επέστρεψε σπίτι μετά από 24 ώρες «σαν να είχε γεράσει 15 χρόνια». Σε συνέντευξη το 2006, μίλησε για «ιστό ψεμάτων» που απέκρυψε τα πραγματικά αίτια. Καθυστέρησε να ενημερώσει τις αρχές μέχρι τις 4 π.μ., τρεισήμισι ώρες μετά την έκρηξη, και ακόμη τότε ανέφερε μόνο πυρκαγιές στη στέγη, αποκρύπτοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Λεονίντ Τοπτουνόφ – Ανώτερος χειριστής αντιδραστήρα

Νεαρός και άπειρος μηχανικός σε βάρδια τη νύχτα της έκρηξης, υπέστη σοβαρά εγκαύματα από ακτινοβολία και πέθανε από οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας στις 14 Μαΐου 1986 σε ηλικία 25 ετών. Η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι ο θάνατός του ήταν ο λόγος που δεν διώχθηκε ποινικά. Το 2008 τιμήθηκε μετά θάνατον με το Τάγμα Ανδρείας τρίτου βαθμού από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιούσενκο. Ο μηχανικός Ολεξίι Μπρέους περιέγραψε ότι ο Τοπτουνόφ ήταν εξαιρετικά χλωμός, σχεδόν λευκός, ενώ άλλοι εργαζόμενοι είχαν κόκκινο δέρμα από την ακτινοβολία. Ο ίδιος ανέφερε ότι μετά τη βάρδιά του το δέρμα του είχε γίνει καφέ σαν έντονο μαύρισμα, ενώ τα εκτεθειμένα σημεία ήταν κόκκινα.

Γιούρι Α. Λάουσκιν – Ανώτερος μηχανικός και επιθεωρητής

Καταδικάστηκε σε δύο χρόνια καταναγκαστικών έργων για αμέλεια και πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων, αν και δήλωσε αθώος. Σύμφωνα με το περιοδικό Russian Life, πέθανε στη φυλακή. Είχε πραγματοποιήσει έλεγχο το 1983 και είχε διαπιστώσει σοβαρά προβλήματα στον αντιδραστήρα, προειδοποιώντας ότι ήταν επικίνδυνος και ότι θα συνέβαινε σοβαρό ατύχημα.

Βασίλι Ιγνατένκο – Πυροσβέστης

Ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στον σταθμό στην Πρίπιατ. Σε ηλικία 25 ετών ανέβηκε στη στέγη για να σβήσει τις φωτιές από γραφίτη, λαμβάνοντας θανατηφόρα δόση ακτινοβολίας. Πέθανε μαζί με άλλους 27 πυροσβέστες μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Η σύζυγός του, Λιουντμίλα Ιγνατένκο, περιέγραψε ότι το σώμα του είχε υποστεί τέτοια φθορά που δεν μπορούσαν να τον ντύσουν για την ταφή. Θάφτηκε ξυπόλητος κάτω από στρώματα σκυροδέματος και ψευδαργύρου για να προστατευτεί το κοινό από τη ραδιενέργεια.

Νικολάι Μ. Φόμιν – Αρχιμηχανικός

Καταδικάστηκε μαζί με άλλους αξιωματούχους σε δέκα χρόνια καταναγκαστικών έργων για σοβαρή παραβίαση κανόνων ασφαλείας. Η δίκη του καθυστέρησε λόγω ασθένειας από ακτινοβολία και κρίθηκε ένοχος το 1987. Η διαδικασία διήρκεσε τρεις εβδομάδες και η απόφαση ανακοινώθηκε σε 90 λεπτά. Αποδέχθηκε επαγγελματική ευθύνη αλλά αρνήθηκε ποινική. Αποφυλακίστηκε πρόωρα μετά από νευρικό κλονισμό και απόπειρα αυτοκτονίας, ενώ η τύχη του παραμένει ασαφής.

Μπόρις Β. Ρογκόζκιν – Επικεφαλής βάρδιας

Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια καταναγκαστικών έργων για παραβίαση κανόνων ασφαλείας και σε δύο χρόνια για αμέλεια, τα οποία εκτίθηκαν ταυτόχρονα. Δήλωσε αθώος.

Αλεξάντερ Π. Κοβαλένκο – Υπεύθυνος αντιδραστήρα Νο. 4

Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια καταναγκαστικών έργων για παραβίαση κανόνων ασφαλείας και δήλωσε αθώος.

Μπόρις Στσερμπίνα – Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΣΣΔ

Ως υπεύθυνος για την αντιμετώπιση της κρίσης, δέχθηκε έντονη κριτική. Έφτασε 18 ώρες μετά την έκρηξη και βρήκε τους τοπικούς αξιωματούχους απρόθυμους να αναλάβουν ευθύνη. Αρνήθηκε να φορέσει προστασία και αρχικά πρότεινε ρίψη νερού στις φωτιές γραφίτη, κάτι που θα επιδείνωνε την κατάσταση. Οι κάτοικοι παρέμειναν στην περιοχή για 36 ώρες πριν εκκενωθούν, όταν τα επίπεδα ακτινοβολίας είχαν φτάσει τα 180-300 μιλιορέντγκεν ανά ώρα. Παρά την αρχική υποτίμηση, αργότερα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της κρίσης. Πέθανε το 1990.

Μαρία Προτσένκο – Αρχιτέκτονας της Πρίπιατ

Ως επικεφαλής αρχιτέκτονας της πόλης, ήταν από τις πρώτες που ζήτησαν άμεση εκκένωση. Όταν δόθηκε τελικά η εντολή, ανέλαβε την οργάνωση της απομάκρυνσης όλων των κατοίκων, σχεδιάζοντας τη μεταφορά κάθε πολίτη και κατευθύνοντας τα λεωφορεία. Ήταν η τελευταία που εγκατέλειψε την πόλη, αφού βεβαιώθηκε ότι όλοι είχαν απομακρυνθεί. Η Πρίπιατ, με πληθυσμό 49.360 κατοίκους και σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από τον σταθμό, εκκενώθηκε πλήρως 36 ώρες μετά το ατύχημα, ενώ τους επόμενους μήνες μετακινήθηκαν ακόμη 67.000 άνθρωποι. Παραμένει εν ζωή και έφυγε από την Ουκρανία για τη Γερμανία το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.