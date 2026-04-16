Καθώς πλησιάζει η 26η Απριλίου και η 40ή επέτειος από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, έρχεται στο φως η πραγματική ιστορία των θυσιών που έκαναν οι ομάδες καθαρισμού, γνωστές ως «εκκαθαριστές». Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά σημεία της επιχείρησης ήταν η λεγόμενη «Σκάλα προς την Κόλαση», ένας αποπνικτικός θάλαμος που οδηγούσε στην οροφή του αντιδραστήρα 4, ο οποίος είχε καταστραφεί από τη φονική έκρηξη του 1986. Σχεδόν 700 άνδρες συνωστίζονταν στα σκαλιά, οπλισμένοι με αξίνες και φτυάρια, περιμένοντας τη σειρά τους για να απομακρύνουν κομμάτια μολυσμένης ασφάλτου, γνωρίζοντας πως δεν μπορούσαν να παραμείνουν περισσότερο από δύο λεπτά κάθε φορά στη ζώνη κινδύνου, που ήταν πλημμυρισμένη από ραδιενέργεια, διαφορετικά θα πέθαιναν.

Συνολικά, περίπου 650.000 άνδρες προσφέρθηκαν εθελοντικά για να συμβάλουν στον περιορισμό της πυρηνικής καταστροφής. Ρώσοι επιστήμονες εκτιμούν ότι έως και 125.000 είχαν πεθάνει μέχρι το 2005, αν και οι Αρχές αρνούνται σαφή σύνδεση μεταξύ των θανάτων και της έκθεσης στη ραδιενέργεια. Ένας από τους επιζώντες είναι ο 70χρονος Σεργκέι Μπελιάκοφ, ο οποίος αποκαλύπτει ότι η μοναδική του προστασία από τη ραδιενεργή σκόνη ήταν μια μολύβδινη πλάκα δεμένη στη μέση του, καθώς ανέβαινε τη σκάλα και έπειτα έτρεχε πάνω στη στέγη για να εκτελέσει την αποστολή του. Οι ομάδες καθαρισμού αναγκάζονταν να παίζουν «ρώσικη ρουλέτα» με την ασφάλειά τους, καθώς τα σημεία με θανατηφόρα επίπεδα ραδιενέργειας δεν ήταν ορατά με γυμνό μάτι.

Ο Σεργκέι Μπελιάκοφ, που εκείνη την περίοδο ήταν καθηγητής χημείας και έφεδρος στρατιωτικός, έφτασε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από τον αντιδραστήρα 4, ο οποίος εξέπεμπε επικίνδυνα υλικά που μεταφέρονταν με τον άνεμο σε όλη την Ευρώπη. Η ραδιενέργεια έφτασε μέχρι την Ουαλία, σε απόσταση περίπου 1.800 μιλίων, όπου απαγορεύτηκε η πώληση αρνιών που είχαν βοσκήσει σε μολυσμένες εκτάσεις. Ανακαλώντας την εμπειρία του, ο ίδιος, που συμμετέχει στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic «Chernobyl: Inside The Meltdown», περιγράφει: «Στη σκάλα ήταν κόλαση, δεν υπήρχε καθόλου αέρας. Το χειρότερο ήταν το άγνωστο και η αναμονή για το τι θα σου συμβεί, καθώς στεκόσουν εκεί για ώρες. Μερικές φορές μετρούσα ότι περνούσαν 600-700 άνθρωποι σε μια βάρδια οκτώ ωρών. Και όποιος πήγαινε πρώτη φορά, πανικοβαλλόταν, γιατί έπαιρνε οδηγίες μόνο όταν έφτανε στη δουλειά».

Στην κορυφή της σκάλας, κάθε άνδρας λάμβανε έναν αναπνευστήρα, γάντια και μια μολύβδινη πλάκα για τη μέση, μαζί με οδηγίες για την αποστολή του. Στόχος ήταν η απομάκρυνση της ραδιενεργής ασφάλτου από την οροφή κοντά στον αντιδραστήρα 4, πριν καλυφθεί με σκυρόδεμα για να αποτραπεί περαιτέρω μόλυνση. Ο ίδιος περιγράφει τη διαδικασία: «Ανεβαίνεις από τη μία σκάλα, τρέχεις, ανεβαίνεις σε άλλη, ξανατρέχεις, ανεβαίνεις ξανά και φτάνεις στο σημείο όπου πρέπει να αρχίσεις να φτυαρίζεις. Ήμουν στρατιωτικός χημικός, ήξερα πώς να προστατεύω τους ανθρώπους. Υπάρχουν υλικά που προστατεύουν καλύτερα ακόμη και από το σκυρόδεμα. Καταλάβαινα τους κινδύνους, αλλά όχι το μέγεθός τους».

Η καταστροφή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής στον σταθμό του Τσερνόμπιλ, όταν το προσωπικό επιχειρούσε να διαπιστώσει πώς θα λειτουργούσε ο αντιδραστήρας 4 σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν ότι το σύστημα ψύξης είχε κατασκευαστικό ελάττωμα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής αφαιρέθηκαν περίπου 203 από τις 211 ράβδους ελέγχου, οι οποίες αποτρέπουν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις. Όταν επανεισήχθησαν, οι άκρες τους, καλυμμένες με γραφίτη, προκάλεσαν αύξηση της ισχύος στον ήδη ασταθή πυρήνα. Ακολούθησε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και μια έκρηξη που σκότωσε δύο μηχανικούς, ενώ μέλη της ομάδας που προσπάθησαν να ψύξουν τον αντιδραστήρα πέθαναν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Αρχικά, οι κάτοικοι της κοντινής πόλης Πρίπιατ δεν ενημερώθηκαν για τον κίνδυνο. Τελικά, οι 50.000 κάτοικοι της λεγόμενης «ατομικής πόλης» αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν για πάντα τα σπίτια τους. Την ίδια στιγμή, στη Σοβιετική Ένωση επικρατούσε σιγή ενημέρωσης. Ο Σεργκέι Μπελιάκοφ αντιλήφθηκε την έκταση της κρίσης όταν είδε τη στάθμη του ποταμού Δνείπερου να μειώνεται λόγω της χρήσης νερού για την ψύξη του σταθμού. Παρά τις αντιρρήσεις της συζύγου του, κατατάχθηκε στην επιχείρηση καθαρισμού, χωρίς τίποτα να τον έχει προετοιμάσει για τις εικόνες καταστροφής.

Ο ίδιος περιγράφει ότι ο αέρας είχε μεταλλική γεύση και ότι η ραδιενέργεια δεν ήταν ομοιόμορφη, αλλά «κηλιδωτή», σαν λεοπάρδαλη, με ορισμένα σημεία να έχουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στην οροφή, σύμφωνα με τη Sun. Μετά από έξι αποστολές στην περιοχή της οροφής, είχε φτάσει στο μέγιστο επίπεδο έκθεσης, ωστόσο συμμετείχε σε ακόμη 17 αποστολές. Αργότερα, έχασε τούφες από τα μαλλιά του και τα επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων του έπεσαν σχεδόν στο μηδέν. Η Ρωσική Ακαδημία Επιστημών εκτίμησε ότι το 15% των εκκαθαριστών είχε πεθάνει έως το 2005, αν και αυτό αμφισβητείται.

Ο τελευταίος αντιδραστήρας του Τσερνόμπιλ απενεργοποιήθηκε το 2000 και η Ζώνη Αποκλεισμού μετατράπηκε σε έναν μακάβριο τουριστικό προορισμό, προσελκύοντας επισκέπτες που γοητεύονται από την εγκαταλελειμμένη πόλη. Ο Σεργκέι Μπελιάκοφ θυμάται εικόνες που του θύμιζαν ταινία επιστημονικής φαντασίας, περιγράφοντας πως χαμηλά επίπεδα ραδιενέργειας προκαλούσαν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη οργανισμών, με μανιτάρια παντού και πατάτες στο μέγεθος καρπουζιών. Ωστόσο, οι άνθρωποι απέφευγαν να αγοράζουν προϊόντα από την περιοχή όταν έβλεπαν πινακίδες του Τσερνόμπιλ.

Οι εκκαθαριστές, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, αντιμετώπισαν και κοινωνική απομόνωση, καθώς πολλοί φοβούνταν ότι ήταν ακόμη μολυσμένοι. Παράλληλα, προκάλεσαν αντιδράσεις λόγω των προνομίων που λάμβαναν, όπως δωρεάν μετακινήσεις, σε μια περίοδο που η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις τροφίμων. Ο ίδιος αναφέρει: «Όταν πηγαίναμε στο Κίεβο με τις μάσκες αερίων, μας αναγνώριζαν αμέσως ως ανθρώπους από τη Ζώνη και η αντίδραση ήταν περίεργη. Οι οδηγοί ταξί έφευγαν. Στην αρχή υπήρχε κατανόηση, αλλά αργότερα μετατράπηκε σε εχθρότητα».

Ο Σεργκέι Μπελιάκοφ, ο οποίος είχε ήδη μία κόρη πριν μεταβεί στη ζώνη, συμβουλεύτηκε να μην αποκτήσει άλλα παιδιά λόγω της έκθεσης στη ραδιενέργεια. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να αναρρώσει. Το 1992 μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα τελευταία 17 χρόνια ζει στη Σιγκαπούρη, όπου εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος εργαστηρίου. Παρά όσα έζησε, δεν είναι αντίθετος με την πυρηνική ενέργεια, τονίζοντας ότι πολλά διδάγματα έχουν αντληθεί από τα λάθη του 1986 και ότι η δυτική τεχνολογία δεν παρουσίαζε το ίδιο κατασκευαστικό πρόβλημα με τον σοβιετικό εξοπλισμό.

Καταλήγοντας, δηλώνει: «Θέλω οι άνθρωποι να κατανοήσουν τι καλό μπορεί να προσφέρει η πυρηνική ενέργεια και τι κακό μπορεί επίσης να προκαλέσει».