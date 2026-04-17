Ένας 13χρονος μαθητής εντόπισε ένα σπάνιο αρχαιοελληνικό νόμισμα του 3ου αιώνα π.Χ. σε αγροτική έκταση στο Σπάνταου της Γερμανίας (σ.σ. δυτικό δημοτικό διαμέρισμα της πόλης του Βερολίνου). Πρόκειται, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία και οι Αρχές, για το πρώτο αρχαιολογικό εύρημα ελληνικής αρχαιότητας που έχει καταγραφεί εντός των ορίων της πόλης.

Το χάλκινο νόμισμα, βάρους περίπου επτά γραμμαρίων και διαμέτρου δώδεκα χιλιοστών, χρονολογείται μεταξύ 281 και 261 π.Χ. και αποδίδεται σε ελληνιστική κοπή από το νομισματοκοπείο του Ιλίου, γνωστού και ως «Τροία», στη σημερινή βορειοδυτική Τουρκία. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται η θεά Αθηνά με κορινθιακό κράνος, ενώ στην πίσω πλευρά εμφανίζεται η ίδια θεότητα με κεφαλόδεσμο, δόρυ και αδράχτι.

Αρχικά δεν ήταν σαφές αν το εύρημα προερχόταν από αρχαιολογικό πλαίσιο ή αν ήταν ένα σύγχρονο αντικείμενο που είχε χαθεί από κάποιον συλλέκτη. Ωστόσο, η αυτοψία των ειδικών στον χώρο έδειξε σαφείς ενδείξεις μακροχρόνιας χρήσης της περιοχής ως ταφικού πεδίου. Θραύσματα κεραμικής, καμένα οστά και ένα χάλκινο διπλό κουμπί υποδεικνύουν την ύπαρξη νεκροταφείου της εποχής του Χαλκού ή της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του γερμανικού μέσου ενημέρωσης Welt.