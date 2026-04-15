Κορυφαίος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα έβλεπε θετικά μια πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο, ωστόσο διευκρίνισε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Η τοποθέτηση αυτή έγινε μία ημέρα μετά τις απευθείας συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ, ο αξιωματούχος διευκρίνισε: «Δεν είναι κάτι που ζητήσαμε, ούτε αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν».

Μιλώντας υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, ο αξιωματούχος συμπλήρωσε πως «ο πρόεδρος (Τραμπ) θα επικροτούσε τον τερματισμό τον εχθροπραξιών στον Λίβανο, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας» μεταξύ του Ισραήλ και της χώρας αυτής.

Οι χθεσινές συνομιλίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σηματοδότησαν την πρώτη υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου από το 1993. Οι πρεσβευτές των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον συμφώνησαν στην έναρξη απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ επιμένουν πως η συμφωνία με το Ιράν για δεκαπενθήμερη κατάπαυση πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, παρά τις εκκλήσεις πολλών χωρών για κάτι τέτοιο.