Κεντρικός στόχος των συζητήσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι η εξάρθρωση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που διατηρεί δεσμούς με το Ιράν, όπως δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στον απόηχο των απευθείας επαφών που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Στις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, υπάρχουν δύο κύριοι στόχοι. Πρώτον, η διάλυση της Χεζμπολάχ, και δεύτερον, μια διαρκής ειρήνη, μια ειρήνη που να βασίζεται στην ισχύ», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να «συντρίψει» την πόλη Μπιντ Τζμπέιλ στον νότιο Λίβανο, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις για κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει δώσει εντολή για περαιτέρω ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στην περιοχή.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Νετανιάχου επισήμανε ότι οι στόχοι Ισραήλ και ΗΠΑ «είναι ίδιοι».

«Οι Αμερικανοί φίλοι μας, μας ενημερώνουν συνέχεια για τις επαφές τους με το Ιράν», δήλωσε, προσθέτοντας «Οι στόχοι μας και αυτοί των ΗΠΑ είναι ίδιοι», ενώ συμπλήρωσε «Θέλουμε να δούμε το εμπλουτισμένο υλικό (σ.σ. τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε υψηλό βαθμό) να βγαίνει από το Ιράν, την εγκατάλειψη της ικανότητας εμπλουτισμού στο εσωτερικό του Ιράν, και βεβαίως, θέλουμε να δούμε το άνοιγμα των Στενών» του Ορμούζ.

Τόνισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν διαρκή ενημέρωση προς το Ισραήλ και πως οι δύο χώρες παραμένουν σύμμαχοι, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση αποτυχίας της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, «είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο».