Αισιοδοξία αρχίζει να επικρατεί στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, με αξιωματούχους να αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Αρχικά, η The Wall Street Journal έγραψε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν για δεύτερο γύρο συνομιλιών, χωρίς να καθορίσουν τον χρόνο και το μέρος που θα διεξαχθούν, με πληροφορίες να προτείνουν το Πακιστάν ως την πιθανότερη επιλογή.

Έπειτα, το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έγραψε πως η συμφωνία δεν είναι δεδομένη, όμως φαίνεται να υπάρχει καλό κλίμα.

Ο ένας από τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios είπε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ -ο αντιπρόεδρος Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο ανώτερος σύμβουλος Τζάρετ Κούσνερ- συνέχισε να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις και να ανταλλάσσει προσχέδια προτάσεων με τους Ιρανούς και τους μεσολαβητές την Τρίτη.

«Ήταν στο τηλέφωνο και επικοινωνούσαν στο παρασκήνιο (backchanelling) με όλες τις χώρες και πλησιάζουν», είπε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, ο δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι «θέλουμε τη συμφωνία, τμήματα της κυβέρνησης θέλουν τη συμφωνία. Το σχέδιο είναι να φέρουμε όλη την κυβέρνηση για τη συμφωνία».

Σημειώνεται ότι οι δύο πλευρές, με τη βοήθεια του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας που μεσολαβούν, προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές και να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Τζέι Ντι Βανς: «Μεγάλη συμφωνία» επιδιώκει ο Τραμπ

Μιλώντας σε εκδήλωση του Turning Point USA στη Τζόρτζια την Τρίτη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, στις οποίες ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Όπως σημείωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θέλει να κάνει, ας πούμε, μια μικρή συμφωνία. Θέλει να πετύχει τη μεγάλη συμφωνία».

«Αυτή είναι η ανταλλαγή που προτείνει», ανέφερε ο Βανς αναφερόμενος στον Τραμπ, ο οποίος -όπως είπε- στέλνει το μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι «αν δεσμευτείτε πως δεν θα αποκτήσετε πυρηνικά όπλα, θα κάνουμε το Ιράν να ευημερήσει».

«Θα το κάνουμε οικονομικά ευημερούν, και θα εντάξουμε τον ιρανικό λαό στην παγκόσμια οικονομία με έναν τρόπο που δεν έχει συμβεί σε όλη μου τη ζωή», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.