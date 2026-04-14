Για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε σήμερα ότι κατάφερε να παραδώσει στο Ιράν οδικώς αυτοκινητοπομπές με έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια.

“Την Κυριακή, μια αυτοκινητοπομπή με βοήθεια πέρασε τα ιρανικά σύνορα αφού διέσχισε την Τουρκία, έχοντας αναχωρήσει από την Άγκυρα την Παρασκευή”, ανακοίνωσε στη Γενεύη ο Τομάσο Ντέλα Λόνγκα, εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), διευκρινίζοντας ότι αυτή είναι η πρώτη αποστολή από τον οργανισμό του μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Η αυτοκινητοπομπή αυτή περιείχε είδη για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων της τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου και κιτ πρώτων βοηθειών και τραυματολογίας που περιείχαν “βασικό υλικό για την αντιμετώπιση σοβαρών τραυμάτων και τη σταθεροποίηση της κατάστασης των ασθενών, υλικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την παροχή άμεσης και ζωτικής σημασίας περίθαλψης σε κρίσιμες καταστάσεις”, δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση ήταν καθοριστική “καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Ιράν έχουν διαταραχθεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες”.

Η μεταφορά αυτή οδικώς από την ανατολική Τουρκία δείχνει κατά τη γνώμη του εκπροσώπου της IFRC, “πώς οι αλυσίδες εφοδιασμού ανθρωπιστικής βοήθειας προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο κάτω από μεγάλη πίεση”.

“Εκτός από αυτή την πρώτη αποστολή, ελπίζουμε ότι αυτό θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας πιο σημαντικής βοήθειας στη χώρα”, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι έχουν προγραμματιστεί και άλλες αυτοκινητοπομπές.

Παράλληλα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), που ειδικεύεται στις παρεμβάσεις σε ένοπλες συγκρούσεις, ανακοίνωσε ότι παραδίδει “171 τόνους με είδη πρώτης ανάγκης στην ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο”, και τα πρώτα πέντε φορτηγά έφθασαν στον προορισμό τους τη Δευτέρα από την Ιορδανία, εκεί επίσης για πρώτη φορά από “την έναρξη της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών”.

Συνολικά, η ΔΕΕΣ δήλωσε ότι έστειλε από την ιορδανική αποθήκη της 14 φορτηγά που μετέφεραν είδη οικιακής χρήσης πρώτης ανάγκης, αρκετά για να καλυφθούν οι ανάγκες περίπου 25.000 ανθρώπων. Τα δέματα αυτά περιέχουν κλινοσκεπάσματα, μπιτόνια, κουζινικά σκεύη, καλύμματα, κιτ ατομικής υγιεινής, ηλιακές λάμπες, κουβάδες και στρώματα.

Το φορτίο των εννέα εναπομεινάντων φορτηγών αναμένεται να παραδοθεί στην ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο “εντός της εβδομάδας”.

Η ΔΕΕΣ αναφέρει επίσης ότι προετοιμάζει φορτία με ζωτικής σημασίας ιατρικό υλικό και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης που ελπίζει ότι θα μπορέσει να παραδώσει τις ερχόμενες εβδομάδες, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της υποστήριξής της στην ανθρωπιστική δράση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της IFRC κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να “επιδείξει αλληλεγγύη” για να χρηματοδοτηθεί η επείγουσα έκκλησή του για 120 εκατομμυρα ελβετικά φράγκα (περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ) ώστε να βοηθηθεί η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος να ενισχύσει τη ζωτικής σημασίας βοήθειά της σε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους που πλήττονται από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες.

Η βοήθεια αυτή, η οποία επί του παρόντος “υποχρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό”, αφορά κυρίως την παροχή καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης, προϊόντων πρώτης ανάγκης, οικιακών ειδών, υπηρεσιών υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης, διευκρίνισε, σύμφωνα με το ΑΠΣ