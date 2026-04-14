Η εντυπωσιακή επικράτηση του Πέτερ Μάγιαρ στις πρόσφατες εκλογές της Ουγγαρίας προκάλεσε «σεισμό» στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε με ικανοποίηση πως πρόκειται για ένα «σαφές μήνυμα ενάντια στον δεξιό λαϊκισμό». Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν δεν αποτελεί απαραίτητα απόρριψη του εθνοσυντηρητισμού, ούτε μια ξεκάθαρη νίκη της προοδευτικής αριστεράς.

Ένας «δεξιός» θρίαμβος χωρίς τον Όρμπαν

Παρά τον ενθουσιασμό των κεντρώων πολιτικών στην Ευρώπη, ο Μάγιαρ δεν είναι ο τυπικός φιλελεύθερος ηγέτης. Ο ίδιος απέδωσε τη νίκη του σε ένα «καλό είδος λαϊκισμού», εστιάζοντας στην οικονομία και τη διαφθορά, και όχι σε μια ιδεολογική στροφή προς τα αριστερά. Το νέο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας αναμένεται να παραμείνει βαθιά συντηρητικό, εθνικιστικό και κυριαρχικό.

Το πλήγμα για το κίνημα MAGA και τον Τραμπ

Για τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα MAGA, η πτώση του Όρμπαν είναι ένα σοκ. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός θεωρούνταν ο ισχυρότερος ιδεολογικός σύμμαχος του Τραμπ στην Ευρώπη – ο «Τραμπ πριν από τον Τραμπ».



Παρά τις συνεχείς δημόσιες στηρίξεις από την Ουάσιγκτον και τις επισκέψεις κορυφαίων στελεχών όπως ο Τζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο, οι Ούγγροι ψηφοφόροι δεν πείστηκαν. Η σιωπή του Λευκού Οίκου μετά το αποτέλεσμα ήταν εκκωφαντική, υποδηλώνοντας την ανησυχία ότι η «συνταγή» του λαϊκισμού ίσως αρχίζει να φθείρεται διεθνώς.

«Kiss of death» η στήριξη του Τραμπ;

Οι αναλυτές παρατηρούν μια αυξανόμενη τάση: η στενή σχέση με τον Τραμπ μπορεί πλέον να λειτουργεί ως «φιλί του θανάτου» για τους Ευρωπαίους λαϊκιστές. Η αποδοχή του Αμερικανού προέδρου στους Ευρωπαίους ψηφοφόρους έχει υποχωρήσει, καθώς η επιθετική του ρητορική και οι οικονομικοί του εκβιασμοί τρομάζουν το μετριοπαθές κοινό.



«Θα θεωρηθεί ως ένα ιδεολογικό και διανοητικό πισωγύρισμα αν έχανε», είχε δηλώσει πριν τις εκλογές ο Φρανκ Φουρέντι, σύμμαχος του Όρμπαν.

Το μάθημα της κάλπης: Η οικονομία πάνω από όλα

Στο τέλος της ημέρας, η ήττα του Όρμπαν δεν αφορούσε τις θεωρίες συνωμοσίας ή τις γεωπολιτικές συμμαχίες, αλλά την καθημερινότητα:

Πληθωρισμός και στάσιμη οικονομία.

Διαφθορά στον κρατικό μηχανισμό.

Υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Όπως έγραψε ο ίδιος ο Μάγιαρ στο “X”, η ουγγρική ιστορία «δεν γράφεται στην Ουάσιγκτον, τη Μόσχα ή τις Βρυξέλλες». Μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας του Fidesz, οι πολίτες απλώς κουράστηκαν.

Το πραγματικό μάθημα για κάθε ηγέτη, συντηρητικό ή φιλελεύθερο, είναι απλό: Αν αποτύχεις στα θέματα της «τσέπης» του πολίτη, η ήττα είναι προδιαγεγραμμένη. Ή όπως το έθεσε ο νικητής των εκλογών: «Πρέπει να μένεις δίπλα στον λαό», σύμφωνα με το Politico.