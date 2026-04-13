Επίσημη συνεδρίαση της ΓΣ του ΟΗΕ συγκαλείται την Πέμπτη του Πάσχα 16 Απριλίου 2026, στις 10:00 (ώρα Ν. Υόρκης), μετά το βέτο που άσκησαν δύο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ρωσία και η Κίνα, κατά τη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2026, που τέθηκε προς ψήφιση το σχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Η σύγκληση της συνεδρίασης πραγματοποιείται βάσει του ψηφίσματος της ΓΣ 76/262, το οποίο προβλέπει ότι ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να συγκαλεί συζήτηση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την άσκηση βέτο από ένα ή περισσότερα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκτός εάν έχει ήδη συγκληθεί έκτακτη ειδική σύνοδος για το ίδιο θέμα.

Σε σχετική επιστολή προς τα κράτη-μέλη, με ημερομηνία 10 Απριλίου 2026, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Ανναλένα Μπέρμποκ αναφέρει ότι η συζήτηση θα αφορά «την κατάσταση επί της οποίας ασκήθηκε το βέτο», σύμφωνα με τον προβλεπόμενο μηχανισμό ενεργοποίησης της σχετικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με πηγές από τον ΟΗΕ, η συνεδρίαση της 16ης Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο επίσημο βήμα συζήτησης στη Γενική Συνέλευση μετά το αδιέξοδο στο Συμβούλιο Ασφαλείας επί του συγκεκριμένου ζητήματος.