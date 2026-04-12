Η ακροδεξιά στη Γερμανία κάνει ακόμη ένα άλμα, καθώς το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) παρουσιάζει ένα πρόγραμμα-σοκ για τις εκλογές στο κρατίδιο Σαξονίας-Άνχαλτ, με κεντρικό άξονα τις μαζικές απελάσεις μεταναστών και το άνοιγμα προς τη Ρωσία. Το AfD, που ήδη προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστά κοντά στο 40%, φιλοδοξεί να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του την ηγεσία ενός ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου, αλλάζοντας τις ισορροπίες τόσο στο Βερολίνο όσο και στην Ευρώπη. Το 156σέλιδο μανιφέστο του κόμματος προαναγγέλλει ένα σκληρό δεξιό πείραμα σε μια από τις φτωχότερες περιοχές της Γερμανίας, με πληθυσμό περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η ακροδεξιά ατζέντα του AfD περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία μιας «κουλτούρας αποχαιρετισμού» αντί για «κουλτούρα υποδοχής» για τους μετανάστες, τη θεσμοθέτηση «επαναμετανάστευσης» με αναγκαστικές επιστροφές για απορριφθέντες αιτούντες άσυλο, καταδικασμένους εγκληματίες και όσους δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής. Το κόμμα απορρίπτει ακόμη και τη νόμιμη μετανάστευση, υποστηρίζοντας ότι τα κενά σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, δεν πρέπει να καλυφθούν από εργαζόμενους με «πολιτισμικά ξένο» υπόβαθρο. Παράλληλα, το AfD έχει ήδη χαρακτηριστεί από τις γερμανικές αρχές ως «δεξιά εξτρεμιστική» οργάνωση και βρίσκεται στο μικροσκόπιο για υποτιθέμενες ροές χρήματος από Ρωσία και Κίνα προς εκλεγμένα στελέχη του, κατηγορίες που τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αρνούνται.

Η ακροδεξιά στην εκπαίδευση, στα ΜΜΕ και στη μνήμη

Εξίσου ανατρεπτικά είναι τα σχέδια του AfD για την εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης, όπου η ακροδεξιά ρητορική συνδυάζεται με μια ανοιχτά αναθεωρητική ματιά στο παρελθόν. Το μανιφέστο προβλέπει απαγόρευση της συμπεριληπτικής γλώσσας στους δημόσιους θεσμούς, αφαίρεση των σημαιών ΛΟΑΤΚΙ από τα σχολεία και προβολή της ετεροφυλόφιλης οικογένειας ως «κανόνα». Ταυτόχρονα, το κόμμα θέλει να διαλύσει το υφιστάμενο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα στο κρατίδιο και να καταργήσει την κρατικά χρηματοδοτούμενη υπηρεσία πολιτικής εκπαίδευσης, την οποία κατηγορεί για «αριστερή πλύση εγκεφάλου».

Η μεταπολεμική προσπάθεια της Γερμανίας να αντιμετωπίσει το ναζιστικό παρελθόν της περιγράφεται από το AfD ως μια «νεύρωση» που, όπως υποστηρίζει το κόμμα, «έχει αδειάσει την πολιτιστική μας κληρονομιά και υπονομεύσει τη δημιουργία σταθερής εθνικής ταυτότητας». Στο ίδιο πνεύμα, το κόμμα επικρίνει τις «αντιρωσικές πολιτικές» των παραδοσιακών κομμάτων και υπόσχεται να ενισχύσει τις οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις με τη Μόσχα, επεκτείνοντας τη διδασκαλία ρωσικής γλώσσας και θεσπίζοντας προγράμματα σχολικών ανταλλαγών με τη Ρωσία. Οι Ουκρανοί πρόσφυγες, σύμφωνα με το μανιφέστο, δεν θα πρέπει πλέον να θεωρούνται πρόσφυγες στη Γερμανία και θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η ακροδεξιά στην εξουσία; Τι κρίνει η κάλπη

Η πιθανότητα να πάρει η ακροδεξιά το «κλειδί» ενός γερμανικού κρατιδίου δεν είναι πια θεωρητικό σενάριο. Το AfD έχει ήδη τερματίσει δεύτερο σε εθνικό επίπεδο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές με 21%, ενώ στην ανατολική Γερμανία –και ειδικά σε κρατίδια όπως η Σαξονία-Άνχαλτ και η Θουριγγία– έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχη δύναμη. Στη Θουριγγία μάλιστα ήρθε πρώτο σε κρατιδιακές εκλογές για πρώτη φορά, αλλά αποκλείστηκε από την εξουσία μέσω ενός απρόσμενου συνασπισμού κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς και αριστεράς.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το AfD αγγίζει το 40%, παρά ένα πρόσφατο σκάνδαλο νεποτισμού, όπου στελέχη του κόμματος κατηγορήθηκαν ότι μοίραζαν θέσεις με δημόσιο χρήμα σε συγγενείς μεταξύ τους. Αν μικρότερα κόμματα μείνουν εκτός τοπικού κοινοβουλίου, το AfD μπορεί να βρεθεί με την απαραίτητη πλειοψηφία για να σχηματίσει κυβέρνηση, με τεράστιες συνέπειες για την αστυνομία, τις μυστικές υπηρεσίες εσωτερικού και την εκπαιδευτική πολιτική, τομείς στους οποίους τα κρατίδια έχουν σημαντικές αρμοδιότητες. Ο βασικός αντίπαλος του AfD στην περιοχή, το κεντροδεξιό CDU, προειδοποιεί ότι τυχόν επικράτηση της ακροδεξιάς θα ήταν «απόλυτη καταστροφή» για το κρατίδιο.

