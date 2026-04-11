Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του κατά του Ιράν και των οργανώσεων που στηρίζει στην ευρύτερη περιοχή.

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης, καθώς και τους συμμάχους του στη Μέση Ανατολή, που συχνά χαρακτηρίζονται ως «πληρεξούσιοι».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ, υπό την ηγεσία του, θα συνεχίσει να μάχεται το Ιράν και τις οργανώσεις που το υποστηρίζουν, προχωρώντας μάλιστα σε αιχμηρές αναφορές προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο κατηγόρησε ότι «καλοδέχεται τρομοκρατικές οργανώσεις», ενώ έκανε λόγο και για σκληρή μεταχείριση των Κούρδων στην Τουρκία.

Παράλληλα, σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τους πολίτες του Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι «η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει ολοκληρωθεί», αν και, όπως είπε, έχουν ήδη επιτευχθεί «ιστορικά αποτελέσματα».

תודה לכם אזרחי ישראל! pic.twitter.com/FNjRjXArTN — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026

Εμφανίζοντας χάρτη της Μέσης Ανατολής, σημείωσε ότι ο λεγόμενος ιρανικός άξονας είχε ως στόχο να «στραγγαλίσει» το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του αντέδρασε δυναμικά. «Τους χτυπήσαμε, αλλά έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει πλήξει σημαντικά τόσο το πυρηνικό όσο και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, κάνοντας λόγο για αποδυνάμωση της ιρανικής ηγεσίας και των συμμάχων της στην περιοχή.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Νετανιάχου εξέφρασε την επιθυμία για μια «πραγματική ειρηνευτική συμφωνία» που, όπως είπε, θα μπορούσε να διαρκέσει για πολλές γενιές.