Σε πανηγυρικό κλίμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου «Δεύτε λάβετε φως» στους πιστούς που βρέθηκαν στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα ώστε να παρακολουθήσουν μέσα σε κλίμα κατάνυξης την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Ο Πατριάρχης βγήκε από τον Πανάγιο Τάφο κρατώντας τις 33 λαμπάδες, όπως προστάζει το τελετουργικό μία για κάθε έτος του Χριστού στη Γη και το πλήθος που τον περίμενε έσπευσε να λάβει το Άγιο Φως ενώ οι καμπάνες χτυπούσαν στέλνοντας το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου.

Το τελετουργικό

Πατριάρχης εισέρχεται στο Ιερό του Ναού της Αναστάσεως, εκεί όπου αφού έχει φορέσει τα αρχιερατικά άμφια εξέρχεται από την Ωραία Πύλη για να ακολουθήσει τη διαδρομή και να φτάσει στον Πανάγιο Τάφο, όπου ακολουθεί η λιτανεία τρεις φορές γύρω από τον Πανάγιο Τάφο.

Στη συνέχεια αφαιρεί τα άμφια και εισέρχεται, μαζί με τον Αρμένιο Ιεράρχη στον Πανάγιο Τάφο. Αφού προσκυνήσει, μετά βγαίνει προς τα έξω με το Άγιο Φως και το παραδίδει στον Αρμένιο Ιεράρχη, ο οποίος από τις οπές που έχει δεξιά και αριστερά του Παναγίου Τάφου, θα μεταφέρει τους Αρμένιους Ορθοδόξους το Άγιο Φως. Εκεί ακούγεται το «Δεύτε Λάβετε Φως».

Φέτος, όλες οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα διαφορετική κατάσταση, σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον σε όλη τη Μέση Ανατολή και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Το απόγευμα στην Ελλάδα το Άγιο Φως

Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου. Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως.

Με ειδικές πτήσεις στην ελληνική επικράτεια το Άγιο Φως

Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της Ελληνικής Κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής: