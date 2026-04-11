Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου άνοιξαν οι πύλες του Ναού της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, σηματοδοτώντας την έναρξη των προετοιμασιών για την Τελετή του Αγίου Φωτός. Την ίδια στιγμή εντυπωσιακές εναέριες εικόνες αποτυπώνουν την Παλιά Πόλη λίγες ώρες πριν από το κορυφαίο τελετουργικό της Ορθοδοξίας ενώ οι πιστοί στη χώρα μας αναμένουν τη μεταφορά του και την άφιξη του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το απόγευμα.

Ο θεματοφύλακας του κλειδιού του ναού, Αντίμπ Τζούντε αλ Χουσεϊνί, συνοδευόμενος από τον Ουατζίχ Νουσεϊμπέχ, υπεύθυνο για το άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών, κατευθύνθηκαν προς την είσοδο κρατώντας το ιστορικό κλειδί. Ο Νουσεϊμπέχ ανέβηκε σε σκάλα και ξεκλείδωσε τη βαριά ξύλινη πόρτα, επιτρέποντας στη συνέχεια την είσοδο των πρώτων πιστών.

Την ίδια ώρα, πλάνα από drone καταγράφουν τον ιστορικό πυρήνα της πόλης, με τους χαρακτηριστικούς γκρίζους τρούλους του Παναγίου Τάφου, αλλά και τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία, όπως το τέμενος Αλ-Άκσα, ο Θόλος του Βράχου και το Δυτικό Τείχος, αναδεικνύοντας τη μοναδική συνύπαρξη των ιερών τόπων στην περιοχή.

Η Τελετή του Αγίου Φωτός συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού

Η Τελετή του Αγίου Φωτός, που συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και θεωρείται θαύμα, προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την παράδοση, στις 14:00 τοπική ώρα, μια ακτίνα φωτός εισέρχεται από τον τρούλο του ναού και ανάβει τη λυχνία στον Τάφο του Χριστού.

Το τελετουργικό πραγματοποιείται στο εσωτερικό του ναού, γύρω από το Κουβούκλιο, όπου βρίσκεται ο Τάφος του Ιησού.

Φέτος, όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTnews είχαν εκφραστεί ανησυχίες στην Ορθόδοξη κοινότητα για το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η τελετή, λόγω των εξελίξεων στην περιοχή. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση δίμηνης κατάπαυσης του πυρός, οι περιορισμοί πρόσβασης στην Παλιά Πόλη και στους ιερούς χώρους ήρθησαν, επιτρέποντας την παρουσία των πιστών.

Το απόγευμα στην Αθήνα το Άγιο Φως

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ήδη από τις 9:00 σήμερα το πρωί η ελληνική αποστολή που από το Ναό της Αναστάσεως και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το Άγιο Φως. Για λόγους ασφαλείας, στην αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα.

Συγκεκριμένα το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου. Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως.

Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.