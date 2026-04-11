Το γεμάτο ελπίδα και αγάπη μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου αναμένουν σήμερα οι απανταχού ορθόδοξοι χριστιανοί ενώ οι κρότοι της πρώτης Ανάστασης ακούστηκαν ήδη στην Παναγία Φανερωμένη ή Ιερό Ναό των Ξένων, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.

Η λειτουργία με το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο, λίγο μετά τις 6 το πρωί με πολυέλαιους και στασίδια να σείονται, ενώ στις 11 ακολουθεί το καθιερωμένο το σπάσιμο των μπότηδων.

Τι συμβολίζει η Μικρή Ανάσταση

Η Μικρή Ανάσταση αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο της ορθόδοξης κληρονομιάς. Τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και λειτουργεί ως προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως. Τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και λειτουργεί ως προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως, φέροντας έντονα τα χαρακτηριστικά της προεικόνισης, της μετάβασης από το πένθος στη χαρά και από τη σιωπή στη ζωή. Στο κέντρο της τελετής βρίσκεται η ανάγνωση του προφητικού χωρίου από τον προφήτη Δανιήλ και η ψαλμωδία του «Ανάστα ο Θεός, κρῖνον τὴν γῆν». Εκείνη τη στιγμή, ο ιερέας σκορπίζει δάφνες στο ναό, ενώ οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Η πράξη αυτή συμβολίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, αλλά και την προαναγγελία της καθολικής χαράς που θα κορυφωθεί λίγες ώρες αργότερα.

Η δάφνη, φυτό νίκης από την αρχαιότητα, ενεργεί εδώ ως κεντρικό σύμβολο: η Εκκλησία την αγκαλιάζει και την εντάσσει στη χριστιανική κοσμολογία. Μια ώρα που μολονότι δεν είναι η Ανάσταση, θα προκαλέσει την αίσθηση της ανατροπής, καθώς ένα είδος ρωγμής στο πένθος της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η Μικρή Ανάσταση βυθίζει τις ρίζες της στη λαϊκή χριστιανική παράδοση. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, η ρίψη των δαφνών συνοδεύεται από έντονο θόρυβο: χτυπήματα στα στασίδια, ρίψη κεραμικών (ιδίως στην Κέρκυρα), ακόμα και εκρήξεις από αυτοσχέδιες κατασκευές. Η λαϊκή ερμηνεία είναι σαφής: «ο Χριστός ανασταίνεται και ο Άδης τρέμει». Η τελετουργική αναστάτωση εκφράζει με άμεσο, σχεδόν χειροπιαστό τρόπο την αναπαράσταση μιας κοσμικής ανατροπής. Η Μικρή Ανάσταση θα σηματοδοτήσει εξάλλου το πρώτο «άνοιγμα» προς τη χαρά, όντας μια μεταβατική τελετουργία που συνδέει τον θρησκευτικό βίωμα με τον κοινωνικό βίο.



Η συμβολική φόρτιση της Μικρής Ανάστασης διεκδικεί μια περίοπτη θέση και στη νεοελληνική λογοτεχνία. Ο Παπαδιαμάντης, που κατέχει όσο κανένας τα μυστικά της λειτουργικής ζωής, αναφέρεται συχνά στη «χαρμόσυνη ταραχή» του Μεγάλου Σαββάτου. Στο διήγημα «Χωρίς στεφάνι», για παράδειγμα, περιγράφει την «αναστάσιμη βοή» που διαπερνά τον ναό προτού ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», αποτυπώνοντας την ψυχική μετάβαση και μετάσταση των πιστών. Ο Κωστής Παλαμάς θα καταφύγει στη «Φλογέρα του Βασιλιά» στην εικόνα της δάφνης ως δείκτη αλλαγής και αναγέννησης. Όσο για τον Σεφέρη, θα σημειώσει στο «Ημερολόγιο καταστρώματος» την «αίσθηση της αναμονής» που χαρακτηρίζει το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου, μια αναμονή που μοιάζει με «αναπνοή πριν από το φως». Ακόμα και στη σύγχρονη πεζογραφία, η Μικρή Ανάσταση θα δώσει την ευκαιρία για τη σήμανση μιας ριζικής εσωτερικής ανατροπής: όταν κάτι ετοιμάζεται να αλλάξει ενόσω η μεταμόρφωση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.



Η Μικρή Ανάσταση είναι μια τελετουργία και ένα κατώφλι μετατόπισης, δείχνοντας την ανάγκη των ανθρώπων για πρώιμα σημάδια, για διακριτικές μα σαφείς προαναγγελίες της μεγάλης μεταβολής η οποία βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν. Στο επίπεδο της συλλογικής μνήμης, η Μικρή Ανάσταση συνιστά μια υπενθύμιση για τη λύτρωση – η λύτρωση δεν θα προκύψει απότομα. Θα έλθει, αντιθέτως, μέσα από ευεργετικές λάμψεις και λήψεις φωτός.

Το απόγευμα καταφθάνει το Άγιο Φως

Η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, υπό αυστηρούς περιορισμούς και έπειτα το Άγιο Φως θα ταξιδέψει προς τη χώρα μας και το απόγευμα θα φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ειδική αποστολή θα αναχωρήσει με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

«Ασφαλώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να γίνει κανονικά η μεταφορά, όπως και πέρσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ενημερώσαμε τις ισραηλινές αρχές ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το αεροπλάνο από την αεροπορική βάση στην Ελευσίνα» επεσήμανε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Οι πτήσεις με τις οποίες θα μεταφερθεί το Άγιο Φως

Με αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air θα μεταφερθεί και φέτος το Άγιο Φως από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της Ελληνικής Κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση) 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση) 21:00 – 21:50

Κατάνυξη στον Επιτάφιο

Με τον επιτάφιο θρήνο των Χριστιανών όλης της γης κορυφώθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04), το Θείο Πάθος.

Ειδικότερα, σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών όπου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος πλαισιώθηκε από τους Επισκόπους Τανάγρας Απόστολο και Επιδαύρου Νικόδημο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ενώ έπειτα ακολούθησε μαζί με πλήθος πιστών την περιφορά του Επιταφίου στα γραφικά στενά της Ερμούπολης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

Στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου.

Στη Θεσσαλονίκη, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιταφίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος.