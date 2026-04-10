Η γαλλική πολυεθνική εταιρεία ενέργειας και πετρελαίου «TotalEnergies» ανακοίνωσε σήμερα ότι μία γραμμή επεξεργασίας στο διυλιστήριο της κοινοπραξίας SATORP στη Σαουδική Αραβία, καταστράφηκε «έπειτα από περιστατικά» στη διάρκεια της νύχτας μεταξύ της Τρίτης προς την Τετάρτη, με συνέπεια τη διακοπή λειτουργίας των μονάδων, στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων ασφάλειας.

Τα «περιστατικά» πιθανόν να αναφέρονται σε πυρά ή θραύσματα που σχετίζονται με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Το διυλιστήριο της SATORP ανήκει στην κοινοπραξία μεταξύ της σαουδαραβικής Aramco και της TotalEnergies, ενώ βρίσκεται στην πόλη Τζουμπάιλ στα ανατολικά της Σαουδικής Αραβίας.

Η TotalEnergies ανακοίνωσε ότι αξιολογεί τις συνέπειες στη λειτουργία του διυλιστηρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.