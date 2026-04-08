Στη δίνη του πολέμου παρασύρεται και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο πρόκειται να συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό και θα ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου. Υπό κανονικές συνθήκες είναι μια γιορτή του αθλητισμού, όμως το γεγονός ότι συμμετέχει το Ιράν περιπλέκει τα πράγματα, καθώς, όπως είναι λογικό, δεν θέλει να αγωνιστεί σε αμερικανικό έδαφος.

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί, κατέστησε σαφές πως η συμμετοχή της χώρας του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει αβέβαιη, εκτός εάν η FIFA αποδεχθεί το αίτημα για μεταφορά των αγώνων της από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό. Η συμμετοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί σημείο τριβής για την Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία είναι υπεύθυνη για την ομάδα.

Ο επικεφαλής Μεχντί Ταζ δήλωσε ότι «θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η ελπίδα του Ιράν, λοιπόν, είναι να επιτραπεί στην ομάδα να αγωνιστεί είτε στον Καναδά είτε στο Μεξικό, με την πρόεδρο Κλαούντια Σάινμπαουμ να δηλώνει ότι «η χώρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους αγώνες της φάσης των ομίλων του Ιράν, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες».

Η FIFA, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειμένη να μεταφέρει τους αγώνες του Ιράν εκτός ΗΠΑ.

Μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της FIFA Ινφαντίνο στις 10 Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η ιρανική ομάδα θα ήταν «ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί». Λίγο αργότερα, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι δεν θα υπήρχε θερμή υποδοχή: «Πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια».

Αυτή η έμμεση προειδοποίηση προκάλεσε αντίδραση από την ιρανική ομάδα, η οποία επέμεινε ότι «κανένα άτομο δεν θα μπορούσε να αποκλείσει μια χώρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο» και ότι είναι ευθύνη της διοργανώτριας χώρας να παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στους συμμετέχοντες.

Οι παίκτες θέλουν να συμμετάσχουν, ακόμη κι αν ο υπουργός Αθλητισμού θεωρεί ότι πρόκειται για μάταιη ελπίδα.

Αν και θεωρητικά η FIFA δηλώνει ότι είναι ένας «πολιτικά ουδέτερος» οργανισμός, η Ιστορία έχει δείξει ότι η γεωπολιτική τα επηρεάζει όλα. Η Ρωσία, για παράδειγμα, είχε αποκλειστεί από τους προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς πολλές χώρες αρνήθηκαν να αγωνιστούν εναντίον της και, αν προγραμματίζονταν αγώνες, θα υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλεια.

Ο αποκλεισμός του Ισραήλ, το οποίο συμμετείχε κανονικά στους προκριματικούς, είναι ένας πονοκέφαλος λιγότερος για τη FIFA, λόγω του εν εξελίξει πολέμου με το Λίβανο.

Η απόσυρση ή ο αποκλεισμός μιας ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο ή από τους προκριματικούς αγώνες έχει συμβεί σε λίγες αλλά χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Το 1950, τα έξοδα μετακίνησης προς τη Νότια Αμερική αποτέλεσαν πρόβλημα για την Ινδία, την Τουρκία και τη Γαλλία, οι οποίες αποσύρθηκαν από τη διοργάνωση, ενώ η Σκωτία αρνήθηκε να συμμετάσχει αφού έχασε το Βρετανικό Πρωτάθλημα Εθνών από την Αγγλία.

Το 1958, η Ινδονησία αποσύρθηκε από τα προκριματικά αφού αρνήθηκε να παίξει με το Ισραήλ. Το 1994, η Γιουγκοσλαβία αποκλείστηκε από τα προκριματικά αφού τα Ηνωμένα Έθνη επέβαλαν αθλητικό μποϊκοτάζ στη Σερβία και το Μαυροβούνιο σε σχέση με τη σύγκρουση στα Βαλκάνια.

Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρξαν περαιτέρω κυρώσεις από τη FIFA. Αν τελικά το Ιράν αποσυρθεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα τις επιβάλει η FIFA;

Μια «κίτρινη κάρτα» είναι πιθανή, δηλαδή ένα χρηματικό πρόστιμο, αν και άκομψη λόγω των συνθηκών. Μια «κόκκινη κάρτα» είναι επίσης πιθανή, όπως ο αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Ωστόσο, η FIFA έχει τη διακριτική ευχέρεια να μην επιβάλει καμία κύρωση, ιδίως καθώς οι συνθήκες υπερβαίνουν το αθλητικό πλαίσιο και δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να δώσει τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων στην Καλιφόρνια και στο Σιάτλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για τους Ιρανούς, η δυνατότητα συμμετοχής φαίνεται πιο σημαντική από τη διεκδίκηση του τροπαίου. Οι ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό θα αγωνιστούν στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ, και το Ιράν δεν επιθυμεί να αγωνιστεί εκεί.

Εν τω μεταξύ, η FIFA εξετάζει ιδιωτικά εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμετάσχει. Αυτό περιλαμβάνει το ενδεχόμενο να μείνει κενή η θέση του Ιράν στο τουρνουά, κάτι που θα σήμαινε αυτόματη νίκη για τους αντιπάλους, ή να αντικατασταθεί από μια ομάδα είτε από το Ιράκ είτε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχασαν οριακά την πρόκριση μέσω της διαδρομής της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Η φετινή συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η έβδομη για το Ιράν και μάλλον αυτή με τις δυσκολότερες συνθήκες, με βάση όσα επικρατούν στο εσωτερικό του από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το εγχώριο πρωτάθλημα έχει διακοπεί και οι περισσότεροι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή αγωνίζονται εκεί.

Και ίσως η πίεση του χρόνου να επισπεύσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο.