Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη συμφωνεί να επιτρέψει πλήρη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της δύο εβδομάδων ανακωχής, με την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν οι αεροπορικές επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν σταματήσουν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο κ. Αραγτσί μέσω X, εξ ονόματος του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Για περίοδο δύο εβδομάδων, θα είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση από το στενό του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών», πρόσθεσε, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τις δυο πλευρές πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν για δυο εβδομάδες τον τερματισμό του πολέμου.

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

«Αποφασίστηκε στο ανώτατο επίπεδο ότι το Ιράν θα διεξαγάγει, για περίοδο δύο εβδομάδων» διαπραγματεύσεις «με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου» και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών παρά «αφού» ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, τόνισε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί εάν υπάρξει «συμφωνία των δυο πλευρών» για αυτό.