Ένα σκοτεινό κατασκοπευτικό θρίλερ με φόντο τη Θεσσαλονίκη και τη Λιθουανία αποκαλύπτει δίκτυο Ρώσων πρακτόρων που σχεδίαζε δολοφονίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας 55χρονος ομογενής, ο οποίος συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για χρηματοδότηση του σχεδίου εξόντωσης ενός Ρώσου ακτιβιστή και ενός Λιθουανού πολιτικού συμβούλου.



Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την έκδοσή του στη Βαλτική, παρά τις αντιρρήσεις του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το δίκτυο, που περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις ομογενείς από την Ελλάδα, οργάνωνε τα χτυπήματα με αμοιβή 40.000 ευρώ για τους εκτελεστές.



Οι αρχές εντόπισαν «κοριούς» σε αυτοκίνητα και υλικό από στενή παρακολούθηση των στόχων. Ο 55χρονος φέρεται να μεσολάβησε για την καταβολή προκαταβολής 5.000 ευρώ μέσω εταιρείας εμβασμάτων στην Πλατεία Αριστοτέλους. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα, φοβούμενος για τη ζωή του, ενώ η υπόθεση οδηγείται πλέον στον Άρειο Πάγο.



Η έρευνα για τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος σε ολόκληρη την Ευρώπη παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα με το Voria.gr