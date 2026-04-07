Ο πίνακας Γκερνίκα του Πάμπλο Πικάσο αποτελεί αντικείμενο έντονης διαμάχης στην Ισπανία, καθώς η Χώρα των Βάσκων θέλει να εκτεθεί για λίγο καιρό στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ του Μπιλμπάο, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών από τον βομβαρδισμό της ομώνυμης πόλης.

Σύμφωνα με τον Guardian, στα τέλη Μαρτίου, σε συνομιλία του με τον Ισπανό πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Χώρας των Βάσκων Ιμανόλ Πραντάλες επανέλαβε το αίτημα, λέγοντας ότι θέλει να εκτεθεί ο πίνακας στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ του Μπιλμπάο.

«Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 ετών από τον βομβαρδισμό της Γκουέρνικα ζητάμε την προσωρινή μεταφορά (…) εν είδει αποζημίωσης και ιστορικής μνήμης» ανέφερε σε αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν, ζήτησε από το Μουσείο Ρέινα Σοφία να συντάξει μια έκθεση για το θέμα. Στα συμπεράσματά της, η έκθεση αυτή αποθαρρύνει τη μεταφορά του έργου.

Η παρέμβαση του υπουργείου προκάλεσε την αντίδραση της Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, υψηλόβαθμου στελέχους του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος, η οποία χαρακτήρισε «χωριάτες» όσους θέλουν να μετακινηθεί προσωρινά το έργο.

Έκτοτε, έχει ξεσπάσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης, Έλμα Σάιθ, να δηλώνει ότι οι τελικές αποφάσεις «βασίζονται στις συμβουλές των ειδικών» και «όχι σε προσβολές», σχολιάζοντας τη στάση της Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.