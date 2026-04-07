Ένας σεξομανής σύζυγος, προκειμένου να μην απατήσει την αγαπημένη του, αλλά και να ικανοποιήσει τις ορέξεις του, αποφάσισε να γίνει δωρητής σπέρματος. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε και έφτασε στο σημείο να παίρνει άδειες από την εργασία του, ώστε να έχει χρόνο για αυνανισμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, η 60χρονη Μαίρη Τόμσον -η γυναίκα χρησιμοποίησε ψευδώνυμο- ανακάλυψε τον Ιούλιο του 2025 τη διπλή ζωή του 45χρονου συζύγου της, Ντέιβιντ, με τον οποίο είναι μαζί 20 χρόνια.

Τότε, είχε άδεια και έκανε δουλειές του σπιτιού, όταν άνοιξε ένα ντουλάπι και βρήκε μέσα ένα δοχείο και δίπλα ένα χαρτί με λεπτομέρειες για δωρεές σπέρματος. Αντιλαμβανόμενη πως κάτι ήταν λάθος, έψαξε τις διαδικτυακές δραστηριότητες του συζύγου της και βρήκε ότι ήταν μέλος σε ομάδες που αφορούσαν τη δωρεά σπέρματος.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο αγαπημένος της για χρόνια προσέφερε σπέρμα σε οικογένειες που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί, κυρίως ομόφυλα ζευγάρια. Σύμφωνα με όσα είπε, ο άνδρας δεν είχε ερωτικές επαφές με άλλα άτομα, παρά αυνανιζόταν για να προσφέρει το σπέρμα του.

Συγκλονισμένη από την αποκάλυψη, μίλησε μαζί του και εκείνος παραδέχτηκε τα πάντα, ισχυριζόμενος ότι είναι εξαρτημένος από το σεξ και ότι βρήκε τις δωρεές ως έσχατη λύση, για να ικανοποιήσει τον εαυτό του μεν, αλλά και να μην την προδώσει. Επίσης, είπε ότι έχει αποκτήσει λιγότερα από δέκα παιδιά, όμως η 60χρονη θεωρεί πως ψεύδεται και ότι είναι πατέρας δεκάδων παιδιών.

Μάλιστα, ο Ντέιβιντ υποστήριξε ότι είχε φτάσει στο σημείο να παίρνει άδειες από τη δουλειά του, ώστε να αυνανίζεται με τις ώρες, καθώς ήταν εθισμένος.

Η Μαίρη για λίγο καιρό τον εγκατέλειψε, λοιπόν, μένοντας σε διάφορα σπίτια γνωστών, μέχρι και σε ξενώνα αστέγων. Εντούτοις, μην αντέχοντας τις συνθήκες διαβίωσης, επέστρεψε σπίτι, με την υπόσχεση εκείνος να ακολουθήσει θεραπεία για τον εθισμό στο σεξ.

Πλέον, το ζευγάρι μένει μαζί, αν και σε διάσταση, με τη γυναίκα να σκέφτεται να προχωρήσει τη διαδικασία του διαζυγίου.