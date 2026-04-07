Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα σιδηροδρόμους και γέφυρες στο Ιράν, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ισχυριζόμενος ότι οι επιθέσεις στόχευαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

«Χθες, οι πιλότοι μας κατέστρεψαν μεταγωγικά αεροπλάνα και δεκάδες ελικόπτερα σε μια ιρανική στρατιωτική βάση. Σήμερα, έπληξαν σιδηροδρομικές γραμμές και γέφυρες που χρησιμοποιούνται από τους IRGC», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Αλλά το κάνουμε αυτό όλο και πιο δυναμικά και με αυξανόμενη δύναμη», πρόσθεσε.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν στη ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε περίπου 10 «κομβικά» σιδηροδρομικά τμήματα και γέφυρες στο Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών να αποτραπεί η μετακίνηση οπλικών συστημάτων από τους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με το ΑΠΕ