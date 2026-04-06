Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά τις ιατρικές διακομιδές από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω της διάβασης στη Ράφα, μετά από «συμβάν ασφαλείας» κατά το οποίο ένας συμβασιούχος του Οργανισμού έχασε τη ζωή του χθες Δευτέρα, όπως γνωστοποίησε ο γενικός διευθυντής του.

Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει ότι πρόσωπο με το οποίο είχε υπογράψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών στον Οργανισμό στη Γάζα σκοτώθηκε σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα) σε συμβάν ασφαλείας», τόνισε ο γενικός διευθυντής του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

«Δυο μέλη του προσωπικού του ΠΟΥ ήταν παρόντα αλλά δεν τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο Δρ. Τέντρος.

Ο ΠΟΥ δεν διευκρίνισε τις περιστάσεις, περιοριζόμενος να αναφέρει ότι «οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα» για την υπόθεση.

Μετά το συμβάν αυτό, ο ΠΟΥ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, ανέστειλε τις ιατρικές διακομιδές ασθενών από τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο που προβλεπόταν να γίνουν χθες μέσω της διέλευσης στη Ράφα. «Οι ιατρικές διακομιδές θα παραμείνουν υπό αναστολή μέχρι νεοτέρας ειδοποίησης», τόνισε ο κ. Τέντρος.

«Απευθύνουμε έκκληση για την προστασία των αμάχων και των εργαζόμενων σε ανθρωπιστικούς φορείς», συμπλήρωσε.

Ο στρατός του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της ιδιαίτερα επισφαλούς κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.