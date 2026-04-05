Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο NORSI της Ρωσίας, το τέταρτο μεγαλύτερο της χώρας, έπειτα από επίθεση με drones, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, Γκλεμπ Νικίτιν, στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση υπέστησαν ζημιές ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας και μερικά σπίτια. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες, πρόσθεσε.

Παράλληλα, αγωγός πετρελαίου κοντά στο λιμάνι Πριμόρσκ της Ρωσίας, στη Βαλτική θάλασσα στα σύνορα με τη Φινλανδία, υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι ρωσικές αρχές.

«Συντρίμμια (drones που καταρρίφθηκαν) προκάλεσαν ζημιές σε μέρος του αγωγού πετρελαίου κοντά στο λιμάνι του Πριμόρσκ», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο, προσθέτοντας ότι ο αγωγός έχει κλείσει και η πυρκαγιά σβήνει μόνη της με ασφάλεια.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 19 drones και από την επίθεση δεν υπάρχουν θύματα, επεσήμαναν οι ρωσικές αρχές.

Το λιμάνι του Πριμόρσκ βρίσκεται μεταξύ των φινλανδικών συνόρων και της Αγίας Πετρούπολης. Τον Μάρτιο άλλη επίθεση της Ουκρανίας με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων, με το Κίεβο να δηλώνει ότι στοχοθέτησε τερματικό σταθμό πετρελαίου.

Τον τελευταίο μήνα η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στα ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική.