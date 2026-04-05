Ο πρώην διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) και βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Μοχάμεντ ελ Μπαραντέι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «παράφρονα» και τον κατηγόρησε ότι μετατρέπει τη Μέση Ανατολή «σε μια μπάλα φωτιάς».

Σε ανάρτησή του στο Χ στα αραβικά ο ελ Μπαραντέι έγραψε: «Προς τις κυβερνήσεις του Κόλπου: για μία ακόμη φορά σας παρακαλώ κάνετε ό,τι μπορείτε προτού αυτός ο παράφρονας μετατρέψει την περιοχή σε μια μπάλα φωτιάς».

Εξάλλου ο ελ Μπαραντέι αναπαρήγαγε το μήνυμα του Τραμπ με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η διορία που έχει δώσει στην Τεχεράνη για να καταλήξει σε συμφωνία και να ανοίξει στο Στενό του Χορμούζ λήγει αύριο Δευτέρα, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους»

«Δεν μπορεί να γίνει κάτι για να σταματήσει αυτή η τρέλα;!», σχολίασε, αυτή τη φορά στα αγγλικά, ο πρώην επικεφαλής του ΔΟΑΕ απευθυνόμενος στον ΟΗΕ , στις κυβερνήσεις της Κίνας και της Ρωσίας, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μοχάμεντ ελ Μπαραντέι, ένας 83χρονος Αιγύπτιος πρώην πολιτικός, ήταν επικεφαλής της ΔΟΑΕ από το 1997 έως το 2009 και ηγήθηκε πολυάριθμων κρίσιμων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτός και η οργάνωσή του τιμήθηκαν από κοινού με το Νόμπελ Ειρήνης το 2005 για τις προσπάθειές τους να προωθήσουν την ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας.

Ο ελ Μπαραντέι, που είχε αμφισβητήσει τη λογική των ΗΠΑ για την εισβολή τους στο Ιράκ το 2003, έχει προειδοποιήσει για το «φρικτό κόστος» του «πολέμου επιλογής» του Τραμπ εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία ότι η Τεχεράνη αποτελούσε «άμεση απειλή».