Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, σε περιστατικό «φίλιων πυρών» που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/4) στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο στρατιώτης που σκοτώθηκε αναγνωρίστηκε ως ο λοχίας Γκάι Λουντάρ, 21 ετών, μέλος της μονάδας «Μαγκλάν» της Ταξιαρχίας Κομάντο, από το Γιουβάλιμ.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 π.μ. κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης υπόπτου στο χωριό Σεμπάα του νότιου Λιβάνου.

Οι κομάντος της «Μαγκλάν» είχαν εισβάλει στο Σεμπάα για να συλλάβουν έναν ύποπτο που φέρεται να βοηθούσε τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με μια προκαταρκτική έρευνα του ισραηλινού στρατού, κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ένας στρατιώτης νόμιζε ότι εντόπισε υπόπτους που προσπαθούσαν να διαφύγουν και άνοιξε πυρ. Οι πυροβολισμοί σκότωσαν τον Λουντάρ και τραυμάτισαν σοβαρά τον άλλο στρατιώτη.

Η αποστολή σύλληψης ολοκληρώθηκε και ο ύποπτος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ για ανάκριση.

Ο στρατός αναφέρει ότι διερευνά περαιτέρω τις περιστάσεις του περιστατικού.