Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, συμμετείχαν σήμερα σε εκδηλώσεις στην Τεχεράνη με αφορμή την επικείμενη Εθνική Ημέρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ οι εντάσεις στην Μέση Ανατολή παραμένουν υψηλές.

Both Masoud Pezeshkian & Abbas Aragchi showed up to a rally, despite the ongoing airstrikes in the city. pic.twitter.com/YAdjPaCKbK — MintPress News (@MintPressNews) March 31, 2026

Στους δρόμους της πρωτεύουσας, οι δύο πολιτικοί προσπάθησαν να ενισχύσουν το μήνυμα ενότητας, με τον Αμπάς Αραγτσί να τονίζει ότι η παρουσία του είχε στόχο την «ηθική υποστήριξη από τον λαό».

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi shows up in public again:



I came to boost my morale. pic.twitter.com/GcISY2OqGz — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

Οι φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις, που ξεκίνησαν μετά την κλιμάκωση των αντιπαραθέσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σημείωσαν σήμερα ιδιαίτερη ένταση, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα συμμετοχής στην Τεχεράνη.

Επέτειος της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Αύριο, 1 Απριλίου, το Ιράν τιμά την 47η επέτειο του δημοψηφίσματος που καθιέρωσε την Ισλαμική Δημοκρατία, λίγους μήνες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Στις 30-31 Μαρτίου 1979, οι Ιρανοί ψήφισαν σε δημοψήφισμα για την κατάργηση του καθεστώτος Παχλαβί και την ίδρυση της νέας δημοκρατικής δομής, με το 98,2% να εγκρίνει την αλλαγή.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την 1η Απριλίου, η ημερομηνία καθιερώθηκε ως η επίσημη «Ημέρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».