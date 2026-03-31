Βίντεο που καταγράφει ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε κτίριο στη νότια Βηρυτό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή σε κτίριο ταξιδιωτικού γραφείου στην περιοχή al-Ghubayri, στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, γνωστά και ως Dahiya — περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα έπληξε κτίριο ταξιδιωτικού γραφείου στην περιοχή al-Ghubayri στα νότια προάστια της Βηρυτού (Dahiya).

Λίγες ώρες πριν το χτύπημα, ο IDF εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για…

Λίγες ώρες πριν από το χτύπημα, ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης για το συγκεκριμένο κτίριο, υποστηρίζοντας ότι συνδέεται με δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

Η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με στόχο κτίριο κοντά στον δρόμο που οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, σε μικρή απόσταση από την πρεσβεία του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει επίσημες πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των υλικών ζημιών, ενώ τα βίντεο που κυκλοφορούν αποτυπώνουν τη στιγμή της έκρηξης και τον πανικό που ακολούθησε.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι ο «άξονας τρομοκρατίας του ιρανικού καθεστώτος αρχίζει να καταρρέει», κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Μέσω συγχρονισμένης και συντονισμένης δράσης, πλήττουμε το ιρανικό καθεστώς και το καθιστούμε πιο απομονωμένο και πιο αδύναμο από ποτέ», φέρεται να δήλωσε ο επικεφαλής των IDF.