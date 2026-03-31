Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον θάνατο κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο, υπονοώντας ότι ενδέχεται να εμπλέκεται η Χεζμπολάχ, οργάνωση που συνδέεται με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό αποτελεί ενεργό πεδίο συγκρούσεων.

«Τα συμβάντα αυτά εξετάζονται διαδοχικά για να διασαφηνιστούν οι περιστάσεις και να προσδιοριστεί εάν οφείλονταν σε δραστηριότητα της Χεζμπολάχ ή του ισραηλινού στρατού», ανέφερε αυτός ο τελευταίος μέσω Telegram.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμβάντα σημειώθηκαν σε τομέα όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να γίνει a priori η υπόθεση πως ευθύνονταν δικές του δυνάμεις.

Η λεγόμενη προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), που μετρά κάπου 8.200 στρατιωτικούς από 47 κράτη, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τον θάνατο δυο ινδονήσιων στρατιωτικών σε «έκρηξη» από άγνωστη αιτία στον νότιο Λίβανο, την επομένη του θανάτου συστρατιώτη τους, επίσης στην περιοχή των συνόρων.