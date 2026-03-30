Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμματίζει για την Τρίτη στις 10:00 π.μ. (ώρα Νέας Υόρκης) έκτακτη σύνοδο, μετά από επίθεση εναντίον δυνάμεων της UNIFIL στο νότιο Λίβανο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό μελών της διεθνούς ειρηνευτικής αποστολής.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iσραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβυς Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι «η ευθύνη για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο ανήκει πρωτίστως στη Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να μετατρέπει την περιοχή σε πεδίο μάχης, να βλάπτει τις διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις και να παραβιάζει κατάφωρα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των πολιτών του από κάθε απειλή στα βόρεια σύνορά του».

Ο Ισραηλινός πρέσβης αναμένεται να λάβει τον λόγο κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

