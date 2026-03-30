Ένα αεροσκάφος της Delta αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Βραζιλία το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από ένα πρόβλημα στον κινητήρα που προκάλεσε φλόγες και σπινθήρες, τρομάζοντας επιβάτες και πλήρωμα.

Η πτήση DL104 της Delta, με προορισμό την Ατλάντα και 272 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος, παρουσίασε μηχανική βλάβη στον αριστερό κινητήρα κατά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Γκουαρουλχός στο Σάο Πάουλο.

Τρομακτικά πλάνα που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν σπινθήρες να εκτοξεύονται από την περιοχή κάτω από το φτερό τη στιγμή που οι τροχοί του αεροσκάφους απομακρύνονταν από τον διάδρομο. Η αεροπορική εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε «μηχανικό πρόβλημα».

«Το Airbus A330-300 προσγειώθηκε με ασφάλεια και αντιμετωπίστηκε από την ομάδα ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting). Στη συνέχεια, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο τερματικό σταθμό», δήλωσε εκπρόσωπος της Delta σε ανακοίνωση.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας. Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για την καθυστέρηση στα ταξίδια τους».

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.