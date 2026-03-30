Ένα αεροσκάφος της Delta αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Βραζιλία το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από ένα πρόβλημα στον κινητήρα που προκάλεσε φλόγες και σπινθήρες, τρομάζοντας επιβάτες και πλήρωμα.

Η πτήση DL104 της Delta, με προορισμό την Ατλάντα και 272 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος, παρουσίασε μηχανική βλάβη στον αριστερό κινητήρα κατά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Γκουαρουλχός στο Σάο Πάουλο.

Delta Flight DL104 (GRU → ATL) on Airbus A330-300 (reg. N813NW) suffered a catastrophic left-engine failure shortly after takeoff today. Debris from the exploding engine sparked a grass fire beside the runway. Crew safely returned & landed after ~10 min. All 288 passengers &… pic.twitter.com/4DE7jUnM9h — SLCScanner (@SLCScanner) March 30, 2026

Τρομακτικά πλάνα που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν σπινθήρες να εκτοξεύονται από την περιοχή κάτω από το φτερό τη στιγμή που οι τροχοί του αεροσκάφους απομακρύνονταν από τον διάδρομο. Η αεροπορική εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε «μηχανικό πρόβλημα».

🚨 DRAMATIC FOOTAGE: A passenger aboard Delta flight DL104 captured video of the aircraft's left engine failing and catching fire shortly after takeoff from São Paulo Airport. The flight, which was en route to Atlanta, was forced to turn back and landed safely at GRU.



«Το Airbus A330-300 προσγειώθηκε με ασφάλεια και αντιμετωπίστηκε από την ομάδα ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting). Στη συνέχεια, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο τερματικό σταθμό», δήλωσε εκπρόσωπος της Delta σε ανακοίνωση.

Delta Flight DL104… Engine fire right after takeoff at one of Latin America's busiest airports pic.twitter.com/WOz8p01ERV — Fahad Naim (@Fahadnaimb) March 30, 2026

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας. Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για την καθυστέρηση στα ταξίδια τους».

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.