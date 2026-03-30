Χαρακτηρίζοντας την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ως «τρομοκράτη» και «εχθρό» και υποστηρίζοντας πως τα ΗΑΕ «δεν αποτελούν εύκολο στόχο» δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχγιάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν προχωρήσει εδώ και λίγες ημέρες σε μια δέσμη μέτρων ως απάντηση στο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν.

Ακύρωσαν τις τελευταίες ημέρες τις βίζες παραμονής των Ιρανών που βρίσκονται εκτός της χώρας, αφήνοντας ορισμένους εγκλωβισμένους στο εξωτερικό, σύμφωνα με μαρτυρίες από άτομα που επηρεάστηκαν και που μίλησαν στο «Iran International».

Οι Ιρανοί κάτοικοι, που σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα φθάνουν τους 600 χιλιάδες στα ΗΑΕ, ανακάλυψαν ότι οι βίζες τους είχαν ανακληθεί πριν επιστρέψουν σε αυτά. Κάτι που εμποδίζει την επανείσοδό τους.

Ταυτόχρονα, έχουν γίνει αναφορές που επισημαίνουν την ακύρωση των τουριστικών βίζων για Ιρανούς υπηκόους που ταξιδεύουν στα ΗΑΕ. Όπως αναφέρει το «Global Net Work» τα περιουσιακά στοιχεία των Ιρανών, μόνο στο Ντουμπάι, ανέρχονται σε 330 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μιλώντας στο «Iran International» αρκετά άτομα περιέγραψαν ξαφνικές ακυρώσεις κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Ένας Ιρανός κάτοικος είπε ότι αφού έφυγε για την Ινδία με την οικογένειά του μετά το ξέσπασμα του πολέμου, διαπίστωσε ότι η άδεια παραμονής του είχε ανακληθεί, ενώ τα μη Ιρανικά μέλη της οικογένειάς του μπορούσαν ακόμη να επιστρέψουν.

Ένας άλλος είπε ότι η άδεια παραμονής του που συνδεόταν με μια 10ετή «χρυσή βίζα» είχε ακυρωθεί ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό. Ένας επίσης Ιρανός με έδρα το Λονδίνο και βίζα εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι ανακάλυψε ότι η άδεια παραμονής του στα ΗΑΕ είχε ανακληθεί πριν ταξιδέψει στο Ντουμπάι.

Το Ιράν μέχρι σήμερα έχει εκτοξεύσει 393 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ και 1.835 μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τα ΗΑΕ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 θανάτους και 171 τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων Ιρανών υπηκόων, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Σε απάντηση, οι αρχές των ΗΑΕ ανέστειλαν τη λειτουργία ιδρυμάτων που συνδέονται με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου ενός ιρανικού νοσοκομείου, του «Gemayra» που λειτουργούσε για 54 χρόνια στα ΗΑΕ, πέντε ιρανικών σχολείων, της Λέσχης Ιρανών, του παραρτήματος του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αζάντ στα ΗΑΕ, καθώς και του τζαμιού Ιμάμ Χοσεΐν.

Το προσωπικό των οικιστικών αυτών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών και ορισμένου ιατρικού προσωπικού δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη βίζα για να παραμείνει στα ΗΑΕ, αναφέρει μεταξύ άλλων το «Iran International».

Τα άτομα των οποίων οι κατοικίες έχουν ανακληθεί, όπως και οι βίζες επαναπατρίζονται στο Ιράν μέσω Αφγανιστάν. Αρχικά μεταφέρονται στο Χεράτ και στη συνέχεια φθάνουν στο Ιράν μέσω ξηράς. Ταυτόχρονα οι αρχές των ΗΑΕ έχουν επίσης δώσει οδηγίες στο προξενείο του Ιράν στο Ντουμπάι να μειώσει το προσωπικό του και να συνεχίσει να λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό.