Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η στάση της influencer Sophie-May Dickson, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο σκληρής κριτικής μετά την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο από την κηδεία της 16χρονης κόρης της, Princess, που έβαλε τέλος στη ζωή της έπειτα από χρόνια διαδικτυακού bullying.

Η 32χρονη μητέρα μοιράστηκε στα social media στιγμές από την ημέρα της κηδείας, ποζάροντας ντυμένη στα λευκά δίπλα στο φέρετρο της κόρης της. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ακατάλληλη συμπεριφορά και υπερβολική έκθεση μιας τόσο προσωπικής στιγμής.

Η ίδια, ωστόσο, απάντησε άμεσα στα επικριτικά σχόλια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν δημοσίευσε το υλικό για λόγους προβολής ή δημοσιότητας. Όπως τόνισε, επρόκειτο για μια βαθιά προσωπική στιγμή αποχαιρετισμού, την οποία θέλησε να μοιραστεί χωρίς καμία πρόθεση εκμετάλλευσης.

Σε ανάρτησή της στις 26 Μαρτίου, περιέγραψε την ημέρα της κηδείας ως την πιο δύσκολη της ζωής της, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ήταν η τελευταία φορά που αποχαιρέτησε την κόρη της. Στη λεζάντα ασπρόμαυρης φωτογραφίας έγραψε ότι «έβαλε το μωρό της για ύπνο για τελευταία φορά», εκφράζοντας την αβάσταχτη απώλεια και το κενό που άφησε πίσω της η 16χρονη.

Παρά τις εξηγήσεις της, τα αρνητικά σχόλια συνεχίστηκαν, με χρήστες να την κατηγορούν για ματαιοδοξία και ακατανόητη χρήση των social media σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή. Η ίδια επέμεινε ότι η ανάρτηση δεν απευθυνόταν στο κοινό, αλλά αποτελούσε έναν προσωπικό τρόπο διαχείρισης του πένθους της.

Η τραγική ιστορία της Princess φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους της διαδικτυακής κακοποίησης. Η 16χρονη δεχόταν επί χρόνια επιθέσεις μέσω του αμφιλεγόμενου φόρουμ Tattle Life, όπου χρήστες δημοσίευαν προσβλητικά σχόλια για την εμφάνιση και το σώμα της ήδη από την ηλικία των 14 ετών.

Αρχικά στο στόχαστρο βρισκόταν η μητέρα της, ωστόσο όταν εκείνη περιόρισε την παρουσία της στα social media, τα τρολς στράφηκαν στη νεαρή κοπέλα. Παρά τις προσπάθειες της οικογένειας να την προστατεύσει, ακόμη και με απομάκρυνση από τις πλατφόρμες, η κακοποίηση συνεχίστηκε, επηρεάζοντας σοβαρά την ψυχολογική της κατάσταση και την καθημερινότητά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Princess είχε απομονωθεί και δυσκολευόταν να παρακολουθήσει το σχολείο, ενώ οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στο διαδίκτυο. Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι υβριστικά σχόλια φέρεται να συνεχίστηκαν ακόμη και μετά τον θάνατό της, προκαλώντας οργή και αποτροπιασμό.

Η υπόθεση έχει ήδη λάβει διαστάσεις στη Βρετανία, με πολιτικές παρεμβάσεις και αιτήματα για άμεση δράση από τις αρχές, προκειμένου να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος της συγκεκριμένης πλατφόρμας.