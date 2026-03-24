Μια απρόσμενη εμπειρία είχε μια Βραζιλιάνα influencer κατά την επίσκεψή της στη Disney World, όταν –όπως καταγγέλλει– δέχτηκε παρατηρήσεις για το ντύσιμό της, το οποίο η ίδια θεωρούσε απολύτως συνηθισμένο.

Η 27χρονη Μαρίνα Σμιθ, με καταγωγή από το Σάο Πάολο και με πάνω από 900.000 ακόλουθους στο Instagram, ανέφερε ότι μέλη του προσωπικού του πάρκου την πλησίασαν έπειτα από παράπονα άλλων επισκεπτών σχετικά με την εμφάνισή της. «Δεν περίμενα ότι θα προκαλέσει τέτοια αντίδραση», δήλωσε, τονίζοντας ότι επρόκειτο για ένα «κοντό και εφαρμοστό ρούχο» που φορά συχνά και σε άλλες εξόδους της.

Σύμφωνα με την ίδια, το outfit αποτελούνταν από ένα λευκό πουκάμισο δεμένο μπροστά και τζιν παντελόνι, χωρίς, όπως επισημαίνει, να θεωρεί ότι παραβίαζε κάποιον κανόνα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της παρατήρησε άλλους επισκέπτες να την κοιτούν επίμονα και να σχολιάζουν χαμηλόφωνα, μέχρι που –όπως λέει– η κατάσταση κορυφώθηκε όταν υπάλληλος της Disney την ενημέρωσε ότι υπήρξαν παράπονα για την εμφάνισή της, η οποία «ενδέχεται να θεωρηθεί ακατάλληλη για το περιβάλλον του πάρκου».

Παρότι δεν της ζητήθηκε να αλλάξει ρούχα ή να αποχωρήσει, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, η ίδια δήλωσε ενοχλημένη από τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το περιστατικό. «Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι προτίμησαν να παραπονεθούν αντί να μου μιλήσουν απευθείας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κανονισμός ενδυμασίας της Disney World προβλέπει ότι οι επισκέπτες πρέπει να φορούν «κατάλληλη ενδυμασία» καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους, αποφεύγοντας ρούχα που εκθέτουν «υπερβολικά μεγάλο μέρος του σώματος» ή κρίνονται ακατάλληλα για ένα οικογενειακό περιβάλλον. Παράλληλα, η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή να απομακρύνει άτομα αν θεωρήσει ότι η εμφάνισή τους επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία των υπολοίπων.

Η Σμιθ, η οποία στο παρελθόν έχει κερδίσει τον τίτλο Miss Bumbum και δραστηριοποιείται και ως προσωπική σύμβουλος στιλ, δεν είναι άγνωστη σε τέτοιου είδους αντιδράσεις. Η ίδια υποστηρίζει ότι συχνά γίνεται αντικείμενο σχολίων λόγω της εμφάνισής της, ενώ έχει δηλώσει ότι ακόμα και φίλες της την έχουν αποκλείσει από κοινωνικές εκδηλώσεις, φοβούμενες –όπως λέει– ότι θα τραβήξει την προσοχή των συντρόφων τους.

Παρά το περιστατικό, η influencer επιμένει ότι δεν έκανε κάτι προκλητικό, υπογραμμίζοντας ότι το ντύσιμό της ήταν «απολύτως φυσιολογικό» και ότι η αντίδραση του κόσμου ήταν αυτή που μετέτρεψε την εμπειρία της σε κάτι αρνητικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.