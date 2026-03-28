Η ιστορία της Νοέλια Καστίγιο δεν είναι απλώς μια ακόμη τραγική είδηση, αλλά μια υπόθεση που αποκαλύπτει το βάθος του ψυχικού και σωματικού πόνου που μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο σε μια ακραία απόφαση. Η 25χρονη από την Ισπανία επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή της μέσω ευθανασίας, έχοντας προηγουμένως βιώσει επαναλαμβανόμενες κακοποιητικές εμπειρίες και μια απόπειρα αυτοκτονίας που την άφησε παραπληγική.

Λίγο πριν από την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, σε ειδική δομή στη Βαρκελώνη, παραχώρησε την τελευταία της συνέντευξη, στην οποία αποκάλυψε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης τρεις διαφορετικές φορές.

Οι βιασμοί και η απόπειρα αυτοκτονίας που την άφησαν παραπληγική

Η πρώτη επίθεση προήλθε από πρώην σύντροφό της, με τον οποίο διατηρούσε σχέση επί τέσσερα χρόνια. Η δεύτερη σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο, όπου δύο άνδρες φέρονται να επιχείρησαν να την κακοποιήσουν.

Η τρίτη και πιο βίαιη εμπειρία, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια, ήταν ένας ομαδικός βιασμός από τρία άτομα σε χώρο διασκέδασης τον Οκτώβριο του 2022. Με την αφήγησή της αυτή, επιχείρησε να διαψεύσει τα σενάρια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και την ήθελαν να έχει δεχτεί επίθεση από αλλοδαπούς σε δομή φιλοξενίας μεταναστών.

Στις 4 Οκτωβρίου 2022, η Νοέλια, υπό την επήρεια κοκαΐνης, έπεσε από τον πέμπτο όροφο κτηρίου, μια πράξη που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή κάκωση και να μείνει παραπληγική.

Σύμφωνα με το Euronews, το αίτημά της για ευθανασία εγκρίθηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπιζε μια σειρά από σοβαρά προβλήματα υγείας, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά: παραπληγία, χρόνια καταθλιπτικά συμπτώματα, διαταραχή προσαρμογής με άγχος και κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και οριακή διαταραχή προσωπικότητας.

Το τελευταίο μήνυμα

Η ίδια επέλεξε να αποχαιρετήσει τη ζωή χωρίς την παρουσία της οικογένειάς της στο δωμάτιο. Σύμφωνα με το ισπανικό Antenna 3, λίγο πριν τη διαδικασία, απευθύνθηκε στους δικούς της ανθρώπους με λόγια που αποτυπώνουν την ψυχική της κατάσταση.

«Θέλω να φύγω τώρα εν ειρήνη και να σταματήσω να υποφέρω»

Οι συγγενείς της παρέμειναν στο πλευρό της μέχρι περίπου μισή ώρα πριν από την ευθανασία, προσπαθώντας μέχρι την τελευταία στιγμή να την μεταπείσουν. Ωστόσο, η Νοέλια τους ζήτησε να αποχωρήσουν, πριν ο γιατρός προχωρήσει στη διαδικασία, η οποία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά και περιλάμβανε τη χορήγηση τριών ενέσεων και ενός ηρεμιστικού.

Στην ίδια συνέντευξη, είχε εξηγήσει και τον λόγο που δεν επιθυμούσε την παρουσία τους στις τελευταίες της στιγμές, λέγοντας «δεν θέλω να με δουν να κλείνω τα μάτια μου».