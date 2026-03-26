Σε ηλικία 25 ετών πέθανε η Νοέλια Καστίγιο Ράμος, η κοπέλα που βιάστηκε ομαδικά και έμεινε τετραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οργάνωση Christian Lawyers, με τη Mirror να γράφει πως έγινε το πρώτο άτομο στην Ισπανία που πεθαίνει με ευθανασία, η οποία επιτρέπεται πλέον για εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις.

Η Νοέλια Καστίγιο Ράμος λίγο πριν φύγει από τη ζωή, μίλησε στην εκπομπή «Y Ahora Sonsoles» του τηλεοπτικού σταθμού Antena 3 και δήλωσε ότι έλαβε το «πράσινο φως» για την ευθανασία της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρά τις προσπάθειες του πατέρα της να αποτρέψει την εξέλιξη αυτή.

Η απόφαση αυτή ήρθε σε συνέχεια αντίστοιχης απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ισπανίας, το οποίο είχε ήδη κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση.

🇪🇸 In a few hours, Noelia Castillo Ramos, 25, will receive euthanasia for depression in Spanish history after suffering a multiple rape in a care center in 2022.



Η ζωή της Νοέλια Καστίγιο Ράμος σημαδεύτηκε από δυσκολίες ήδη από τα πρώτα της χρόνια, καθώς γεννήθηκε σε μια «διαλυμένη οικογένεια» και έζησε σε διάφορες περιόδους της ζωής της υπό ιδρυματική φροντίδα. Όπως τονίζει η Marca, παρά τις αντιξοότητες, κατάφερε να αντέξει και να προχωρήσει, μέχρι τη στιγμή που ένα τραγικό περιστατικό άλλαξε οριστικά την πορεία της ζωής της.

Η ίδια υπήρξε θύμα ομαδικής σεξουαλικής κακοποίησης, ένα τραύμα που την οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας, όταν πήδηξε από τον πέμπτο όροφο. Αν και δεν έχασε τη ζωή της, υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς, τις συνέπειες των οποίων συνεχίζει να βιώνει μέχρι σήμερα. Έμεινε παραπληγική και ζει με συνεχή πόνο, μια κατάσταση που το Συνταγματικό Δικαστήριο χαρακτήρισε ως «σοβαρή, χρόνια και ανικανότητα που προκαλεί αναπηρία».

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την ικανοποίηση της επιθυμίας της, βάσει του Οργανικού Νόμου για τη Ρύθμιση της Ευθανασίας του 2021. Η μητέρα της, Γιολάντα Ράμος, δήλωσε με εμφανή παραίτηση: «Δεν συμφωνώ, αλλά θα είμαι πάντα στο πλευρό της». Αντίθετα, ο πατέρας της δεν θα βρίσκεται μαζί της στις τελευταίες της στιγμές, καθώς, σε συνεργασία με την οργάνωση «Χριστιανοί Δικηγόροι», επιχείρησε να μπλοκάρει την απόφαση. Τελικά, τα δικαστήρια έκριναν υπέρ της Νοέλια, επισημαίνοντας ότι «έχει πλήρη ικανότητα να αποφασίσει».