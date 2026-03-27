Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, λίγα λεπτά προτού η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο προχωρήσει σε ευθανασία, όταν η παιδική της φίλη εμφανίστηκε απροειδοποίητα σε μια προσπάθεια να την αποτρέψει.

Η Κάρτα Ροντρίγκεζ έφτασε περίπου μία ώρα πριν από τη διαδικασία, ζητώντας να δει τη Νοέλια για τελευταία φορά και να της μιλήσει. Ωστόσο, δεν της επετράπη η είσοδος στο δωμάτιο, με τις εικόνες που καταγράφηκαν να είναι ιδιαίτερα φορτισμένες.

Κλαίγοντας και σε κατάσταση απόγνωσης, ικέτευε το προσωπικό ασφαλείας να της επιτρέψει να περάσει. «Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη», φώναζε, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο γυναίκες είχαν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια, η Ροντρίγκεζ έμαθε για την απόφαση της φίλης της από τα μέσα ενημέρωσης και έτρεξε στο νοσοκομείο.

«Η Νοέλια έχει περάσει τόσο πολλά, πραγματικά πάρα πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη New York Post.

Γεννήθηκε σε μια «διαλυμένη οικογένεια»

Η Νοέλια Καστίγιο Ράμος λίγο πριν φύγει από τη ζωή, μίλησε στην εκπομπή «Y Ahora Sonsoles» του τηλεοπτικού σταθμού Antena 3 και δήλωσε ότι έλαβε το «πράσινο φως» για την ευθανασία της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρά τις προσπάθειες του πατέρα της να αποτρέψει την εξέλιξη αυτή.

Η απόφαση αυτή ήρθε σε συνέχεια αντίστοιχης απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ισπανίας, το οποίο είχε ήδη κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση.

Η ζωή της Νοέλια Καστίγιο Ράμος σημαδεύτηκε από δυσκολίες ήδη από τα πρώτα της χρόνια, καθώς γεννήθηκε σε μια «διαλυμένη οικογένεια» και έζησε σε διάφορες περιόδους της ζωής της υπό ιδρυματική φροντίδα. Παρά τις αντιξοότητες, κατάφερε να αντέξει και να προχωρήσει, μέχρι τη στιγμή που ένα τραγικό περιστατικό άλλαξε οριστικά την πορεία της ζωής της.

Η ίδια υπήρξε θύμα ομαδικής σεξουαλικής κακοποίησης, ένα τραύμα που την οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας, όταν πήδηξε από τον πέμπτο όροφο. Αν και δεν έχασε τη ζωή της, υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς, τις συνέπειες των οποίων συνέχιζε να βιώνει. Έμεινε παραπληγική και ζούσε με συνεχή πόνο, μια κατάσταση που το Συνταγματικό Δικαστήριο χαρακτήρισε ως «σοβαρή, χρόνια και ανικανότητα που προκαλεί αναπηρία».

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την ικανοποίηση της επιθυμίας της, βάσει του Οργανικού Νόμου για τη Ρύθμιση της Ευθανασίας του 2021. Η μητέρα της, Γιολάντα Ράμος, δήλωσε με εμφανή παραίτηση: «Δεν συμφωνώ, αλλά θα είμαι πάντα στο πλευρό της». Αντίθετα, ο πατέρας της δεν βρισκόταν μαζί της στις τελευταίες της στιγμές, καθώς, σε συνεργασία με την οργάνωση «Χριστιανοί Δικηγόροι», επιχείρησε να μπλοκάρει την απόφαση. Τελικά, τα δικαστήρια έκριναν υπέρ της Νοέλια, επισημαίνοντας ότι «έχει πλήρη ικανότητα να αποφασίσει».