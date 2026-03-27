Τραγικό θάνατο βρήκε ένας CEO στη Φλόριντα, όταν σκάφος μεγάλου μεγέθους έπεσε πάνω στο μικρό σκάφος στο οποίο επέβαινε μαζί με τον 14χρονο γιο του, μπροστά στα μάτια του παιδιού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Νταβίντε Βέγκλια, ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας ABTS Convention Services, σκοτώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ένα σκάφος μήκους περίπου 9 μέτρων συγκρούστηκε με τη μικρή λέμβο τους στον κόλπο Biscayne, νότια του Μαϊάμι. Πατέρας και γιος βρίσκονταν σε μια μικρή λέμβο περίπου 2 μέτρων, όταν το μεγαλύτερο σκάφος έπεσε πάνω τους με δύναμη, ρίχνοντάς τους στη θάλασσα. Ο 14χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο χέρι, ενώ ο πατέρας του υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες αυτοπτών, οι οποίοι άκουσαν τις εκκλήσεις του παιδιού για βοήθεια. «Ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια” και τρέξαμε προς την αποβάθρα», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες, περιγράφοντας τη στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι άνθρωποι βρίσκονταν στο νερό. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το παιδί προσπαθούσε να κρατήσει τον πατέρα του στην επιφάνεια μέχρι να φτάσουν οι αρχές. «Τον κρατούσε ενώ επέπλεε στο νερό. Ο πατέρας ήταν ήδη αναίσθητος», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου ο επιχειρηματίας διαπιστώθηκε νεκρός. Το σκάφος που προκάλεσε τη σύγκρουση εγκατέλειψε το σημείο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για περιστατικό εγκατάλειψης μετά από δυστύχημα. Σύμφωνα με τις αρχές, το σκάφος αναζητείται και περιγράφεται ως μήκους 6 έως 9 μέτρων, πιθανόν μπλε χρώματος με μαύρο κάτω μέρος και εξοπλισμένο με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε έχει ταυτοποιηθεί ο χειριστής του, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε θαλάσσιο κανάλι κοντά στο Miami Beach, με τις αρχές να εκτιμούν ότι το σκάφος που εμπλέκεται στο περιστατικό κινήθηκε προς τα βόρεια μετά τη σύγκρουση.

Συγκλονισμένος φίλος του θύματος μίλησε για έναν άνθρωπο γεμάτο ζωή και πάθος. «Έχασα τον καλύτερό μου φίλο. Μιλούσαμε νωρίτερα και είχαμε κανονίσει να βρεθούμε για φαγητό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να πιστέψει την τραγική απώλεια.

Ο Νταβίντε Βέγκλια είχε ιδρύσει την εταιρεία του το 1995, σε ηλικία μόλις 25 ετών, και είχε αναπτύξει διεθνή δραστηριότητα, με γραφεία σε πόλεις όπως το Μαϊάμι, το Σαν Φρανσίσκο, η Ρώμη και το Βελιγράδι.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του σκάφους και του χειριστή του, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.