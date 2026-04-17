Περισσότερα από 25.000 λίρες (περίπου 29.000 ευρώ) έχουν συγκεντρωθεί για φιλανθρωπικό σκοπό, μετά τον θάνατο ενός υπερμαραθωνοδρόμου που προσπάθησε να καταρρίψει το ρεκόρ σε μια διαδρομή 234 μιλίων (περίπου 377 χιλιόμετρα) στη Σκωτία.

Ο 35χρονος Ντέιβιντ Πάρις επιχειρούσε να ολοκληρώσει την ταχύτερη διάσχιση της διαδρομής Cape Wrath Trail, αφιερώνοντας την προσπάθειά του στη μνήμη του εκλιπόντος φίλου του, Λουκ Άιρλαντ.

Ο πρώην πεζοναύτης και αθλητής υψηλού επιπέδου εντοπίστηκε νεκρός στα απομονωμένα βουνά Κιντέιλ, στα βορειοδυτικά Highlands, περίπου στις 10:25 το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Πάρις συγκέντρωνε χρήματα για τη Scottish Mountain Rescue και, μετά τον θάνατό του, περισσότεροι από 1.100 φίλοι και συγγενείς προχώρησαν σε δωρεές μέσω της σελίδας του στο GoFundMe υπέρ της οργάνωσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα, ο ίδιος είχε αναφερθεί στην αφοσίωση των ομάδων διάσωσης, σημειώνοντας ότι οι εθελοντές «αναζητούσαν ασταμάτητα τον φίλο του Λουκ Άιρλαντ» και βρίσκονται διαθέσιμοι «365 ημέρες τον χρόνο για να ανταποκρίνονται σε επείγοντα περιστατικά στα βουνά και τις απομακρυσμένες περιοχές της Σκωτίας».

Ο 20χρονος τότε Λουκ Άιρλαντ, επίσης πεζοναύτης από το Μονιφάιθ, είχε χάσει τη ζωή του από υποθερμία κατά τη διάρκεια τρεξίματος στο Γκλεν Κλόουα τον Νοέμβριο του 2014.

Ο Πάρις είχε αρραβωνιαστεί πρόσφατα και είχε γιορτάσει το bachelor πριν από την προσπάθειά του την προηγούμενη εβδομάδα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ύποπτες συνθήκες γύρω από τον θάνατό του, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί η οικογένειά του.

Ο Πάρις είχε ξεκινήσει να τρέχει στην εφηβεία του και σταδιακά εξελίχθηκε σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων, συμμετέχοντας σε τοπικές διοργανώσεις 5 και 10 χιλιομέτρων.

Αργότερα κατατάχθηκε στους πεζοναύτες και είχε αναφέρει ότι το τρέξιμο τον βοηθούσε να αποφορτίζεται από τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό, συμμετείχε σε Parkruns και είχε διανύσει πεζός τη διαδρομή Cape Wrath Trail το 2021.

Ήταν μέλος του Dumfries Running Club και το 2022 είχε αναδειχθεί πρωταθλητής του συλλόγου.

Ως έμπειρος υπερμαραθωνοδρόμος, είχε ήδη ξεχωρίσει στη διαδρομή Cape Wrath το 2023, παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα την αγωνιστική του πορεία.

Η διαδρομή Cape Wrath Trail δεν είναι επίσημα σηματοδοτημένη, κάτι που επιτρέπει διαφορετικές χαράξεις πορείας.

Το τρέχον ρεκόρ ανήκει στον Παβέλ Τσιμπαλίστα, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδρομή των περίπου 240 μιλίων (περίπου 386 χιλιομέτρων) από το Φορτ Γουίλιαμ έως το Cape Wrath σε λίγο περισσότερο από τρεις ημέρες, το 2023.

Ο ίδιος έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η είδηση τον συγκλόνισε, σημειώνοντας πως επρόκειτο για έναν αθλητή με θάρρος και καλοσύνη.

Όπως ανέφερε, ο Πάρις τον είχε ενημερώσει για την προσπάθεια επίτευξης καλύτερου χρόνου χωρίς υποστήριξη και είχε προγραμματίσει την εκκίνησή του για νωρίτερα, αλλά την ανέβαλε λόγω κακοκαιρίας.

«Σήμερα τιμώ τον Ντέιβιντ. Το θάρρος του. Την καλοσύνη του. Την αποφασιστικότητά του να επιχειρήσει κάτι που λίγοι θα τολμούσαν. Τρέξε ελεύθερος, αδελφέ. Η ενέργειά σου παραμένει στο μονοπάτι.»