Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ οφείλουν να προετοιμαστούν για το χειρότερο δυνατό σενάριο, κατά το οποίο οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην τους υπερασπιστούν σε περίπτωση κρίσης, σύμφωνα με προειδοποίηση επιτροπής βουλευτών και λόρδων. Η αυξανόμενη απρόβλεπτη στάση του Λευκού Οίκου ανατρέπει τις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε η άμυνα της Ευρώπης, η οποία βασιζόταν πάντα στην πεποίθηση ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αποτελούσαν την κυρίαρχη δύναμη στο πλευρό των συμμάχων σε έναν πόλεμο.



Η έκθεση της Κοινής Επιτροπής για τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας υπογραμμίζει ότι οι εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιρ Στάρμερ θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο κρίσιμους πυλώνες της βρετανικής ασφάλειας, όπως η συντήρηση των πυραύλων Trident, η ανταλλαγή πληροφοριών και η πρόσβαση σε προγράμματα όπως τα μαχητικά F-35.



Η επιτροπή κάλεσε το Λονδίνο να σχεδιάσει την απομάκρυνσή του από μια διμερή σχέση με τις ΗΠΑ που εξαρτάται τόσο έντονα από αυτές και συμβούλευσε το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τον Καναδά να προετοιμάσουν τη μετάβαση προς μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή ηγεσία εντός του ΝΑΤΟ. Η παρέμβαση αυτή συνέπεσε με νέες επικρίσεις του Προέδρου Τραμπ προς τους συμμάχους του, και ειδικότερα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν συμμετείχαν στις στρατιωτικές του ενέργειες κατά του Ιράν. Ο Τραμπ χλεύασε τα βρετανικά αεροπλανοφόρα χαρακτηρίζοντάς τα ως «παιχνίδια» και δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η συλλογική άμυνα βάσει του Άρθρου 5 δεν μπορεί πλέον να θεωρείται εγγυημένη.



Η έκθεση επισημαίνει ότι μια αμιγώς ευρωπαϊκή δύναμη θα ήταν πολύ λιγότερο ικανή χωρίς τα κρίσιμα στοιχεία που παρέχει ο αμερικανικός στρατός, όπως οι δορυφορικές συνδέσεις και ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Παρά τη σημασία της συνεχιζόμενης συνεργασίας με τις ΗΠΑ όπου αυτό είναι εφικτό, η επιτροπή τονίζει ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει στις δικές της δυνατότητες για να αντισταθμίσει μια ενδεχόμενη αμερικανική απόσυρση.



Η Βρετανία θεωρείται ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε οποιαδήποτε αποδυνάμωση αυτού του δεσμού λόγω της ιστορικής «ειδικής σχέσης» της με την Ουάσιγκτον, η οποία όμως τώρα δοκιμάζεται από εμφανή σημεία τριβής που μπορεί να καταστήσουν αυτές τις εξαρτήσεις αναξιόπιστες στο εγγύς μέλλον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Sky.com