Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξουσιοδότησε ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να προχωρήσουν στον έλεγχο, την επιβίβαση, αλλά ακόμη και την κατάσχεση πλοίων που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη ρωσικό στόλο» και διέρχονται από βρετανικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πλέον μονάδες του Βασιλικού Ναυτικού και ειδικές δυνάμεις θα μπορούν να πραγματοποιούν επιχειρήσεις νηοψίας σε δεξαμενόπλοια που θεωρείται ότι εμπλέκονται στην παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων μεταφέροντας ρωσικό πετρέλαιο.

Ο «σκιώδης ρωσικός στόλος» είναι ένα εκτεταμένο δίκτυο παλαιών τάνκερ με αδιαφανή ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις. Τα πλοία αυτά συχνά αλλάζουν σημαίες, απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους και πραγματοποιούν μεταφορές φορτίου από πλοίο σε πλοίο, κάνοντας πολύ δύσκολη την παρακολούθησή τους.

Εκτιμάται ότι διακινούν μέχρι και το 75% του ρωσικού πετρελαίου διεθνώς, γεγονός όπως σημειώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, που τα καθιστά κρίσιμο εργαλείο για τη χρηματοδότηση της ρωσικής οικονομίας εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία.

Αναλυτές τονίζουν πως η απόφαση αυτή συνιστά σαφή μετάβαση από την απλή παρακολούθηση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σταδιακά εδώ και τέσσερα χρόνια κατά εταιρειών ρωσικών συμφερόντων στην ενεργή επιβολή του μέτρου. Και αυτό γιατί πλέον προβλέπει όχι μόνο ελέγχους αλλά και πιθανή κατάσχεση πλοίων ή νομικές ενέργειες κατά εταιρειών και πληρωμάτων. Παράλληλα όμως, σημειώνουν, ότι ενέχει κινδύνους κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας, δεδομένου ότι ορισμένα από τα πλοία του «σκιώδους ρωσικού στόλου» φέρεται να διαθέτουν ένοπλη ασφάλεια ή να συνδέονται έμμεσα με ρωσικά κρατικά συμφέροντα. «Πιθανά περιστατικά σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας, όπως η θάλασσα της Μάγχης, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και χωρών του ΝΑΤΟ», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, πάντως, εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει. Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα στερήσει «την πολεμική μηχανή του Πούτιν από τα βρόμικα κέρδη που χρηματοδοτούν τη βάρβαρη εκστρατεία του», ενώ οι υπουργοί της κυβέρνησής του σημειώνουν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη δύση, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες μεγάλο μέρος της προσοχής της επικεντρώνεται στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.