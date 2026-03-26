Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 έπληξε θαλάσσια περιοχή κοντά στην ακτή Σανρικού, στη βόρεια Ιαπωνία, περίπου 122 χιλιόμετρα ανατολικά της Γιαμάδα, την Πέμπτη. Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος περίπου 9,5 έως 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με δεδομένα από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS) και την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), γεγονός που υποδηλώνει σχετικά ρηχό σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της βορειοανατολικής Ιαπωνίας.

Η δόνηση, που έγινε ευρέως αισθητή, προκάλεσε ανησυχίες για πιθανά μετασεισμικά φαινόμενα και για την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στην περιοχή.

A strong earthquake struck in the western Pacific Ocean, off the eastern coast of Japan earlier today. Although it was a strong quake, there were no reports of it being felt, no damage was reported and no tsunami alerts were issued. https://t.co/cv84LsaVP2 pic.twitter.com/ieDjLJX6Cm — FOX56 NEWS WOLF-TV (@FOX56WOLF) March 26, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρές καταστροφές από τον σεισμό, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι ιαπωνικές αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, παρακολουθώντας την περιοχή για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

Το Γερμανικό Ινστιτούτο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) κατέγραψε ελαφρώς μικρότερη ένταση, μεγέθους 6,2, αναφέροντας ότι ο σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Χονσού σε βάθος 10 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με την JMA, η δόνηση σημειώθηκε στις 23:18 τοπική ώρα και έφτασε σε μέγιστη σεισμική ένταση τεσσάρων στην ιαπωνική κλίμακα, υποδηλώνοντας μέτρια δόνηση στις πληγείσες περιοχές, με περιορισμένες πιθανότητες σοβαρών ζημιών.

Διαφορετικές εκτιμήσεις παρουσίασαν και άλλοι φορείς. Το Εθνικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας της Ινδίας (NCS) κατέγραψε το γεγονός ως σεισμό μεγέθους 6,3 στις 19:48 τοπική ώρα Ινδίας, τοποθετώντας το επίκεντρο στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό σε βάθος 60 χιλιομέτρων, περίπου 517 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Τόκιο.